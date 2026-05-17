METEO: Η ακτινογραφία της ξηρασίας στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές «διψούν»

Την εικόνα της εδαφικής υγρασίας και των επιπέδων ξηρασίας στη χώρα μας, με ημερομηνία αναφοράς τη 10η Μαΐου 2026, αποτυπώνει η νέα ανάλυση της ομάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Πώς μετριέται η ξηρασία στο έδαφος

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus και εξετάζει τις αποκλίσεις της υγρασίας από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές (με βάση την περίοδο 1991-2020), αναλύοντας δύο διαφορετικά βάθη:

Επιφανειακό στρώμα (7-28 εκ.): Αντιδρά γρήγορα και δείχνει τον καιρό των τελευταίων εβδομάδων.

Βαθύτερο στρώμα (28-100 εκ.): Παρουσιάζει μεγαλύτερη αδράνεια και αντικατοπτρίζει τις συνθήκες των τελευταίων μηνών.

Με βάση τον κανονικοποιημένο δείκτη υγρασίας εδάφους (SSMI), η ξηρασία κατατάσσεται σε 5 επίπεδα (από ήπια έως ακραία), ενώ οι θετικές τιμές δείχνουν περίσσεια νερού.

Τα βασικά συμπεράσματα για τον Μάιο

Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση δεν άλλαξε σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα κυριότερα στοιχεία δείχνουν:

Επαρκής υγρασία: Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας διατηρεί αποθέματα υγρασίας πάνω από τον μέσο όρο της εποχής και στα δύο στρώματα του εδάφους. Καμπανάκι για τη Δυτική Ελλάδα: Στα δυτικά καταγράφεται μικρή υποχώρηση της υγρασίας, με αποτέλεσμα να επικρατούν πλέον συνθήκες ήπιας έως σημαντικής ξηρασίας (επίπεδα 1 έως 3). Σταθερά «στεγνή» η Ανατολική Κρήτη: Η περιοχή παραμένει σε καθεστώς σημαντικής ξηρασίας.

Γιατί έχει σημασία για τη γεωργία

Η υγρασία σε αυτά τα βάθη είναι καθοριστική για την υγεία και την απόδοση των καλλιεργειών. Όταν οι τιμές πέφτουν κάτω από το κανονικό, τα φυτά υφίστανται παρατεταμένο υδατικό στρες.

Επίπεδα ξηρασίας στην Ελλάδα κατά την 10η Μαΐου 2026 στα στρώματα υπεδάφους 7-28 εκ. (αριστερά) και 28-100 εκ. (δεξιά). Οι περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση σχετικής ξηρασίας είναι χρωματισμένες σύμφωνα με την 5-βάθμια κλίμακα στο άνω δεξιά άκρο του χάρτη. Περιοχές όπου η εδαφική υγρασία είναι σημαντικά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα απεικονίζονται με πράσινο, ενώ περιοχές με εδαφική υγρασία κοντά στην μέση τιμή απεικονίζονται με άσπρο. Η μαύρη διαγράμμιση στον δεξιά χάρτη υποδηλώνει περιοχές με ιδιαίτερα ρηχό/πετρώδες έδαφος (< 40 εκ.) όπου η εκτίμηση του μοντέλου αναμένεται να έχει μικρότερη αξιοπιστία. Meteo.gr

Διαβάστε επίσης