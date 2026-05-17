Snapshot Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων έπληξαν στρατηγικούς ρωσικούς στόχους στη Μαύρη Θάλασσα, την Κριμαία, το Ντόνετσκ και άλλες περιοχές

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη ουκρανικής προέλευσης επιτέθηκαν επίσης σε στόχους στη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή της στις 17 Μαΐου.

Στις 16-17 Μαΐου, ουκρανικές μονάδες των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων έπληξαν διάφορους ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων κάποιων του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, συστημάτων αεράμυνας και υποδομών logistics, σύμφωνα με την υπηρεσία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι χειριστές του 1ου Ξεχωριστού Κέντρου έπληξαν έναν στρατηγικό ασφαλή κόμβο επικοινωνιών του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία, ένα σημείο συγκέντρωσης ρωσικής διοίκησης στην περιοχή του Ντόνετσκ, λιμενικούς γερανούς στο Μπερντιάνσκ που χρησιμοποιούνται για υλικοτεχνική υποστήριξη και ένα πλοίο συνοριακής περιπολίας Project 10410 στο Κασπίσκ.

Επιπλέον, μονάδες της 414ης Ταξιαρχίας «Πουλιά της Ουγγαρίας» κατέστρεψαν ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα Tor-M2 στην περιοχή του Λουχάνσκ, ένα τρένο που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά στην περιοχή του Ντόνετσκ και πύργους τηλεπικοινωνιών στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για επιθέσεις σε γραφεία διοίκησης στην περιοχή του Ντόνετσκ, σε ένα κέντρο ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σε μια αποθήκη logistics.

Το 413ο ξεχωριστό σύνταγμα "Raid" χτύπησε ένα διοικητικό σημείο στην περιοχή Pokrovsk.

Οι ουκρανικές Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων ισχυρίζονται ότι επλήγησαν περισσότεροι από 10 διαφορετικοί εχθρικοί στόχοι.

Είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ρωσικούς κόμβους logistics κοντά στο Ποκρόφσκ, και τη νύχτα της 17ης Μαΐου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε στόχους στη Μόσχα και την περιοχή της Μόσχας.

A Ukrainian FP-2 one-way attack drone was filmed firing unguided rockets at a target in Crimea, showcasing the growing use of improvised aerial strike tactics by Ukrainian forces against Russian positions and infrastructure on the peninsula.



