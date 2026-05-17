Χανιά: Πατέρας κατηγορείται για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του στο φάσμα του αυτισμού

Πώς η μητέρα ξεσκέπασε την εφιαλτική δράση του συζύγου της.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Μια εξαιρετικά σοβαρή και ευαίσθητη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν με απόλυτη προτεραιότητα οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, έπειτα από καταγγελία για βάναυση κακοποίηση ενός 16χρονου εφήβου, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 47χρονος πατέρας του παιδιού, ο οποίος κατηγορείται για επανειλημμένα περιστατικά βίας εις βάρος του ανηλίκου.

Η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από επίσημη καταγγελία που υπέβαλε η 46χρονη μητέρα του παιδιού στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων. Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς, το πρώτο καταγεγραμμένο επεισόδιο σημειώθηκε στις 12 Απριλίου του 2026. Τότε, ο 47χρονος φέρεται αρχικά να έσπρωξε τον γιο του και στη συνέχεια να τον κλείδωσε στην αποθήκη του σπιτιού τους, όπου άρχισε να τον χτυπά με μανία στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, η εφιαλτική κατάσταση για τον 16χρονο συνεχίστηκε, καθώς ένα νέο βίαιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 16 Μαΐου, όταν ο έφηβος δέχτηκε για ακόμα μία φορά άγρια χτυπήματα από τον πατέρα του μέσα στην κατοικία τους.

Η βίαιη συμπεριφορά του 47χρονου προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο αποτροπιασμό, καθώς ο 16χρονος είναι διαγνωσμένος στο φάσμα του αυτισμού, με επίσημη γνωμάτευση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) που του αναγνωρίζει ποσοστό αναπηρίας 79%. Το γεγονός αυτό καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα λεπτή και ευαίσθητη, ενώ για τον ανήλικο έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να καταγραφούν επίσημα τα τραύματά του.

