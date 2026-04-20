Πάτρα: Απολογείται πατέρας που καταγγέλθηκε από τον ανήλικο γιο του για εκμετάλλευση και κακοποίηση

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης των παιδιών και γονέων για τη γραμμή SOS 1056 ως μέσο προστασίας παιδιών σε κίνδυνο.

Ενώπιων του Ανακριτή Πατρών θα βρεθεί σήμερα ο πατέρας που συνελήφθη μετά την καταγγελία του 12χρονου γιου πως τον εξανάγκαζε να εργάζεται και τον κακοποιούσε σωματικά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Τετάρτη 16 Απριλίου όταν ο ανήλικος, προσέγγισε γυναίκα και της ζήτησε, αφού της εξήγησε την κατάσταση του, να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει με το «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Εκείνη χωρίς δεύτερη σκέψη σχημάτισε στο κινητό της τηλέφωνο τον αριθμό της Εθνικής Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056».

Σύμφωνα με το patraspress.gr, ο κατηγορούμενος επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του γιού του ως προς το σκέλος της αναγκαστικής εργασίας λέγοντας πως «το κάνω για να ζήσω την οικογένεια».

«Όταν γυρίζουμε σπίτι ο πατέρας μου με χτυπάει πολύ»

«Δεν είναι κανονικό για ένα παιδί να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Όταν γυρίζουμε σπίτι ο πατέρας μου με χτυπάει πολύ» ήταν τα λόγια του 12χρονου, στην τηλεφωνήτρια που έλαβε την κλήση του στη γραμμή «1056» του Συλλόγου. Όπως είπε ο ανήλικος εργαζόταν παρά τη θέληση του, πουλώντας γλαστράκια με λουλούδια.

Η κινητοποίηση των Αρχών μετά την καταγγελία ήταν άμεση. Στη γυναίκα δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου, στην Πάτρα, που ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ.

Λίγο μετά την κλήση στο «100», αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να εντοπίσουν το 12χρονο αγοράκι και το μετέφεραν για φύλαξη στην Ασφάλεια Πατρών.

Όπως προέκυψε στο πλαίσιο της προανάκρισης της υπόθεσης ο πατέρας του ανήλικου τον εξανάγκαζε σε εργασία, στις πόλεις της Λάρισας, του Άργους και της Πάτρας, προκειμένου να αποκομίζει οικονομικό όφελος. Σημειώνεται ότι ως μόνιμος τόπος κατοικίας της οικογένειας είναι η Λάρισα.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου και φιλοξενείται προσωρινά.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, σε δηλώσεις του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης δήλωσε ικανοποιημένος από την έκβαση της υπόθεση του 12χρονου, αλλά και την ποινική μεταχείριση του πατέρα.

Όπως είπε «στις περισσότερες περιπτώσεις εκμετάλλευσης παιδιών με δράστες γονείς ή πρόσωπα που εμφανίζονται ως κηδεμόνες τους, κατηγορούνται για επαιτεία με αποτέλεσμα να "πέφτουν" στα χαμηλά. Εδώ όμως έχουμε την πολύ σοβαρή κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων».

Ο κ. Γιαννόπουλος, τόνισε παράλληλα την ανάγκη τόσο η τηλεφωνική γραμμή «1056», όσο και το Chat 1056, να γίνει «κτήμα των παιδιών», επισημαίνοντας και τη συμβολή των γονέων προς αυτή την κατεύθυνση. «Οι γονείς να δώσουν στα παιδιά το “1056” να το κάνουν κτήμα των παιδιων. Ετσι μπορεί να σώσουμε κάποιο παιδί όταν βρεθεί σε κίνδυνο».

