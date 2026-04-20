Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι τοπική αργία

Snapshot Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου το 2026 πέφτει την Πέμπτη, 23 Απριλίου.

Φέτος η γιορτή δεν μετατέθηκε λόγω Πάσχα, καθώς μεσολάβησε το Πάσχα πριν την εορτή.

Ο Άγιος Γεώργιος θεωρείται προστάτης των καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας σε πολλές επαρχιακές περιοχές της Ελλάδας.

Σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, οι μαθητές έχουν εμβόλιμη αργία λόγω της γιορτής του Αγίου Γεωργίου.

Οι περιοχές με αργία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ελευσίνα, Μελίσσια, Καματερό, Ιεράπετρα, Γερακαρού, Εράτυρα, Βεύη, Σουφλί, Γουμένισσα, Νεμέα, Νεάπολη, Βασιλικό και Ρίο. Snapshot powered by AI

Αυτή την Πέμπτη, 23 Απριλίου θα γιορτάσουμε φέτος τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου .

Άγιος Γεώργιος 2026: Για ποιες πόλεις είναι αργία και τι ισχύει

Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, όπου η εορτή μετατίθεται λόγω σύμπτωσης με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή το Πάσχα, εφέτος δεν προέκυψε τέτοια ανάγκη καθώς, μεσολάβησε το Πάσχα.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα στην επαρχία, ο Άγιος Γεώργιος θεωρείται φύλακας των καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας, με τους πιστούς να αποδίδουν τιμές και να ζητούν την ευλογία του.

Σε περιοχές όπου εορτάζεται ο Άγιος Γεώργιος, οι μαθητές έχουν μια εμβόλιμη αργία.

Η αργία αφορά μεταξύ άλλων τις εξής περιοχές: