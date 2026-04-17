Πάτρα: 12χρονος κατήγγειλε τον πατέρα του - Τον έβαζε να πουλά λουλούδια

Το 12χρονο αγόρι πουλούσε λουλούδια στους δρόμους επί δύο χρόνια

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Ένα 12χρονο αγόρι στην Πάτρα κατήγγειλε τον πατέρα του για εξαναγκαστική εργασία και κακοποίηση επειδή το ανάγκαζε να πουλά λουλούδια στους δρόμους.
  • Το παιδί εργαζόταν επί δύο χρόνια και τιμωρούνταν με ξύλο σε περίπτωση που δεν το έκανε.
  • Η καταγγελία έγινε με τη βοήθεια μιας περαστικής που κάλεσε τη γραμμή SOS του «Χαμόγελου του Παιδιού».
  • Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο και θα φιλοξενηθεί σε προστατευμένο περιβάλλον με εισαγγελική εντολή.
  • Ο πατέρας συνελήφθη και κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση ανηλίκου.
Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό παιδικής εκμετάλλευσης αποκαλύφθηκε στην Πάτρα, όταν 12χρονος βρήκε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια, καταγγέλλοντας τον πατέρα του για εξαναγκαστική εργασία και κακοποίηση. Το παιδί, με τη βοήθεια μιας περαστικής, τηλεφώνησε στη γραμμή SOS του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Το 12χρονο αγόρι πουλούσε λουλούδια στους δρόμους επί δύο χρόνια. Σε περίπτωση που δεν το έκανε, ο πατέρας του, όπως κατήγγειλε, το χτυπούσε. Η υπομονή του έφτασε στο αμήν. Στις 15 Απριλίου ζήτησε βοήθεια από μια γυναίκα που κοντοστάθηκε μπροστά του και κάλεσε τη γραμμή βοήθειας στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Οι ψυχολόγοι της γραμμής SOS καθησύχασαν το αγόρι.

«Μας κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί ένα παιδί αυτής της ηλικίας που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, είναι δύσκολο να αναγνωρίσει τι του συμβαίνει και να ζητήσει βοήθεια», επεσήμανε η ψυχολόγος τηλεφωνικής γραμμής SOS 1056 Σταυρούλα Σπυροπούλου.

Το 12χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για προληπτικούς λόγους. Είναι καλά στην υγεία του και, με εισαγγελική εντολή, θα φιλοξενηθεί σε προστατευμένο περιβάλλον.

Ο πατέρας συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση ανηλίκου. Τη Δευτέρα θα οδηγηθεί στον ανακριτή.

Σημειώνεται ότι στην οδό Ρήγα Φεραίου το φαινόμενο με τα ανήλικα παιδιά που εργάζονται είναι καθημερινό. Δεν λείπουν και οι καταγγελίες ότι συνήθως τα εποπτεύουν διακριτικά οι γονείς τους.

