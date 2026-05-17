Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: Εκπληκτικό παιχνίδι και αποτέλεσμα καταστροφή για τους Θεσσαλονικείς

Το «αντίο» στη Λεωφόρο (όπως όλα δείχνουν) δεν γινόταν παρά να είναι συναρπαστικό. Όσο και μελαγχολικό, καθώς διεξήχθη ματς χωρίς κόσμο και με τον Παναθηναϊκό να μη νικά. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλο 2-2, αφήνοντας και τις δύο ομάδες με πικρή γεύση στο τέλος.

Οι Θεσσαλονικείς «αυτοκτόνησαν» καθώς βρέθηκε μπροστά με δύο γκολ και οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο ματς ισοφαρίζοντας στο τελικό σκορ. Έτσι ο ΠΑΟΚ έχασε τη 2η θέση που με νίκη θα την είχε κατακτήσει. Όσο για τον Παναθηναϊκό, ολοκλήρωσε τα playoffs χωρίς νίκη.

Το «τριφύλλι» είχε τις καλές στιγμές στο πρώτο ημίωρο, όμως οι φιλοξενούμενοι από στατική φάση προηγήθηκαν με τον Οζντόεφ. Πέντε λεπτά μετά στη μετάβαση ο Μύθου με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 0-2. Το ματς στρώθηκε στους Θεσσαλονικείς, με τον Παναθηναϊκό να πιέζει στις αρχές του δευτέρου μέρους και να δημιουργεί καλές στιγμές για να μειώσει. Το έκανε με τον Τσέριν από στατική φάση και ολοκλήρωσε την επιστροφή με τον Ταμπόρδα μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε να τρέχει, είχε 1-2 καλές στιγμές στο τέλος, όμως δεν άλλαξε τη μοίρα του. Με το τελικό 2-2 να τον αφήνει εκτός Champions League και στην 3η θέση με 64 βαθμούς. Τέταρτος με 52 ο Παναθηναϊκός.

Το φιλμ του αγώνα

8’ Ο Ζαρουρί αριστερά κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα, κινήθηκε παράλληλα με την εστία έξω απ’ την περιοχή, σούταρε με φάλτσο, με τον Παβλένκα να διώχνει.

10’ Ο Αντίνο με χώρο από δεξιά, γύρισε την μπάλα στον επερχόμενο Ταμπόρδα που από πλεονεκτική θέση εντός περιοχής, σούταρε ψηλά άουτ.

14’ Ο Ζαφείρης «έσκαψε» ωραία για τον Πέλκα που ήταν αφύλακτος εντός περιοχής, αλλά δεν βρήκε την μπάλα στον αέρα και χάθηκε η ευκαιρία χωρίς να γίνει τελείωμα.

17’ Κλέψιμο των παικτών του ΠΑΟΚ, η μπάλα έφτασε στον Κωνσταντέλια που πλάσαρε λίγο έξω απ’ την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

19’ Σουτ του Σφιντέρσκι με το αριστερό εκτός περιοχής, λίγο δίπλα απ’ το κάθετο δοκάρι η μπάλα και άουτ.

30’ Γκολ 0-1: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα να εκτελεί στο ύψος της μικρής περιοχής, ο Οζντόεφ εντελώς αμαρκάριστος πήρε την κεφαλιά στα δίχτυα!

35’ Γκολ 0-2: Λάθος του Αντίνο με τον Πέλκα να ξεκινά την προσπάθεια, άνοιξε δεξιά στον Ζίβκοβιτς εντός περιοχής, αυτός σέντραρε στον αμαρκάριστο Μύθου που με τη μία σούταρε στη γωνία του Λαφόν για να σκοράρει!

45+1’ Ο Κωνσταντέλιας με εξαιρετική πάσα βρήκε τον Πέλκα εντός περιοχής, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός βγήκε τετ α τετ αλλά δεν σούταρε καλά με τον Λαφόν να διώχνει σε κόρνερ.

51’ Ο Τσέριν βρήκε τον Ζαρουρί εντός περιοχής στα αριστερά, ο Μαροκινός πλάσαρε με το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

53’ Ο Λαφόν ενστικτωδώς έδιωξε σε κόρνερ μετά από τελείωμα του Μύθου από κοντά.

56’ O Ταμπόρδα έστρωσε στον Τσέριν στα όρια της περιοχής, ο Σλοβένος σούταρε δυνατά με τον Παβλένκα να κάνει απόκρουση.

60’ Λάθος γύρισμα του Σάντσες με το κεφάλι, ο Ταμπόρδα τετ α τετ σε πλάγια θέση, πλάσαρε με το εξωτερικό, λίγο άουτ η μπάλα.

61’ Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, βγήκε στη γωνία του ο Λαφόν και το πλασέ του νεαρού πέρασε άουτ.

64’ Ωραίο σουτ του Ζαρουρί, ο Παβλένκα έδιωξε σε κόρνερ.

65’ Κεφαλιά του Αντίνο με τον Παβλένκα να διώχνει, η μπάλα πήγε στον Ζαρουρί στο ύψος του πέναλτι που σούταρε άουτ.

68’ Γκολ 1-2: Κόρνερ με τον Ζαρουρί, ο Ταμπόρδα την πρώτη κεφαλιά, ο Σφιντέρσκι τη δεύτερη και από κοντά στο δεύτερο δοκάρι ο Τσέριν με προβολή μείωσε το σκορ!

70’ Στα όρια της περιοχής ο Ζαφείρης, με το πλασέ που επιχείρησε να φεύγει άουτ.

72’ Στην κόντρα ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Κωνσταντέλια, αυτός μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε στα δίχτυα. Μετά από έλεγχο της φάσης όμως και ειδοποίηση του VAR, το τέρμα ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ πάνω στον Καλάμπρια.

81’ Γκολ 2-2: Η επιστροφή του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο να κάνει ωραία σέντρα από αριστερά, ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά ψαράκι είδε τον Παβλένκα να τον σταματά, αλλά ο επερχόμενος Ταμπόρδα με δυνατό σουτ απ’ το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

85’ O Λαφόν έδιωξε το παράλληλο γύρισμα από δεξιά, η μπάλα πήγε στον Κωνσταντέλια που πλάσαρε άουτ απ’ το ύψος της περιοχής, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.

86’ Ο Ιβανούσετς πλάσαρε στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

89’ Ο Σφιντέρσκι σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους μετά από σέντρα του Ζαρουρί, με την κεφαλιά του Πολωνού να φεύγει άουτ.

90+2’ Γύρισμα από δεξιά προς τον Γερεμέγιεφ στο ύψος του πέναλτι, ο Σουηδός σούταρε με την μπάλα να βρίσκει στον Καλάμπρια και να απομακρύνεται. Οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι, αλλά ο Ιταλός το είχε κολλημένο στο σώμα του.

Διαιτητής: Γκογκακικατσεϊσβίλι (Γεωργία)

Κίτρινες: 28’ Κοντούρης, 45’ Τουμπά

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κοντούρης (46’ Ρενάτο Σάντσες), Τσέριν, Αντίνο (82’ Πάντοβιτς), Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάντσες (69’ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (88’ Γιακουμάκης), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (60’ Ιβάνουσετς), Μύθου (59’ Γερεμέγiεφ).