Εντυπωσιακές εικόνες από τη χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) υποδέχτηκε τις γιορτές μέσα σε μία ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικης λάμψης, καθώς επισκέπτες κάθε ηλικίας παρακολούθησαν απόψε (29/11) τη μεταμόρφωση του πολυχώρου σε έναν φωτεινό και ζεστό χώρο.

Με τη φωταγώγηση να σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου, το Κέντρο Πολιτισμού δημιούργησε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, που προσκάλεσε το κοινό να νιώσει τη μαγεία των Χριστουγέννων από την πρώτη στιγμή.

Τα τρία πανύψηλα έλατα δεσπόζουν στην Αγορά, τα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, ντυμένα με χιλιάδες λαμπιόνια, ανάβουν και η σκηνή στήνεται για να υποδεχτεί, αρχικά, το συγκρότημα The Loop Quartet και, στη συνέχεια τη Νίνα Μαζάνη, που παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο swing και jazz διασκευές διεθνών επιτυχιών.

Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι και οι πατινέρ στο Παγοδρόμιο, που χορεύουν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, συμπλήρωσαν το όμορφο σκηνικό.