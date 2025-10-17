Αντίο στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Η νέα τάση που κατακλύζει την Ευρώπη

Μια νέα προσέγγιση υπόσχεται να αλλάξει ριζικά την εικόνα των γιορτών, συνδέοντας τα Χριστούγεννα με τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για δεκαετίες, το στολισμένο δέντρο -συνήθως ένα πεύκο ή έλατο- υπήρξε το αναμφισβήτητο σύμβολο των εορτών. Ωστόσο, μια πρωτοποριακή τάση που κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη καλεί τους πολίτες να αποχαιρετήσουν το παραδοσιακό δέντρο και να στραφούν σε μια πιο οικολογική και επαναχρησιμοποιήσιμη λύση: το ξύλινο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr