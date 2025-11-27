Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη γυναίκα που κολυμπούσε σε απομακρυσμένη παραλία

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν δέχτηκε επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε στην Αυστραλία

Προειδοποιητικές πινακίδες για καρχαρίες σε παραλία της Αυστραλίας

AP
Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, όταν δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσαν σε μια απομακρυσμένη παραλία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας. Η αστυνομία ανέφερε ότι η γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι ήταν περίπου 20 ετών, πέθανε επί τόπου, ενώ ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται επίσης ότι ήταν επίσης περίπου 20 ετών, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Νιούκαστλ σε κρίσιμη κατάσταση.

Διασώστες κλήθηκαν στην παραλία Kylies, στο Εθνικό Πάρκο Crowdy Bay, περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ανέφερε η αστυνομία. Οι αρχές επαίνεσαν έναν περαστικό που τοποθέτησε έναν αυτοσχέδιο αιμοστατικό επίδεσμο στο πόδι του άνδρα πριν φτάσει το ασθενοφόρο, κάτι που «πιθανώς του έσωσε τη ζωή». «Το θάρρος ορισμένων περαστικών ήταν εκπληκτικό σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Διευθυντής Ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τζος Σμιθ.

Ο καρχαρίας που εμπλέκεται ήταν πιθανότατα ένας «μεγάλος καρχαρίας ταύρος», δήλωσε το Υπουργείο Πρωτογενών Βιομηχανιών. Οι ταυροκαρχαρίες, οι οποίοι μπορούν να βρεθούν τόσο σε γλυκό όσο και σε αλμυρό νερό, είναι «από τους λίγους καρχαρίες που είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τον άνθρωπο», αναφέρει το Αυστραλιανό Μουσείο. Είναι το τρίτο πιο θανατηφόρο είδος καρχαρία, σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαριών.

Η παραλία έχει πλέον κλείσει και έχουν αναπτυχθεί «έξυπνα» σχοινιά - τα οποία δελεάζουν τους καρχαρίες με δολωμένα αγκίστρια, ώστε να μπορούν να τους καταμετρήσουν και να τους απελευθερώσουν ξανά. Η οργάνωση Surf Life Saving NSW δήλωσε ότι οι γύρω παραλίες θα κλείσουν επίσης για 24 ώρες, ενώ την περιοχή θα επιτηρούν drones.

«Πρόκειται για μια τρομερή τραγωδία και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες της γυναίκας και του άνδρα που εμπλέκονται», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Surf Life Saving NSW, Στιβ Πιρς. «Προς το παρόν, παρακαλούμε να μην πλησιάζετε στο νερό στις κοντινές παραλίες και να ακολουθείτε τις οδηγίες των ναυαγοσωστών». Αυτή είναι η πέμπτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία φέτος. Η πιο πρόσφατη σημειώθηκε πριν από περίπου τρεις μήνες, όταν ένας άνδρας σκοτώθηκε σε μια σπάνια επίθεση καρχαρία στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ.

