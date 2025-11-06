Κάρπαθος: Γιατί βγήκε ο καρχαρίας στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στην Ελλάδα

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Θοδωρής Τσιμπίδης, μιλώντας στο Newsbomb, εξηγεί τους λόγους εμφάνισης λευκού καρχαρία στο Αιγαίο 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κάρπαθος: Γιατί βγήκε ο καρχαρίας στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα αντίκρισαν ψαράδες το πρωί της Τετάρτης (6/11) στη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου. Ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας εμφανίστηκε στην επιφάνεια της θάλαας, έχοντας αρπάξει έναν τόνο, τον οποίο καταβρόχθιζε μπροστά στα μάτια τους.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Θοδωρής Τσιμπίδης, μιλώντας στο Newsbomb.gr, εξηγεί ότι το είδος αυτό «ζει στα ελληνικά νερά εδώ και εκατομμύρια χρόνια» και καθησυχάζει: «Οι λευκοί καρχαρίες δεν έχουν ποτέ επιτεθεί σε άνθρωπο στη χώρα μας».

Επιπλέον, τόνισε πως κατά τη διάρκεια του χειμώνα αναγκάζονται να κινούνται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας για αναζήτηση τροφής.

Η τελευταία καταγεγραμμένη επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο στην Ελλάδα χρονολογείται στη δεκαετία του 1950.

Αντίστοιχος λευκός καρχαρίας είχε εμφανιστεί πέρυσι σε ελληνικά ύδατα και συγκεκριμένα στη νότια Εύβοια όταν μπλέχτηκε στα δίχτυα ψαρά. Σε παλαιότερη συνέντευξη της στην τηλεόραση της ΕΡΤ η Ρωξάνη Ναασά-Αγά-Σπυριδοπούλου, περιβαλλοντολόγος, υπεύθυνη των προγραμμάτων αλιείας «iSea», είχε αναφέρει ότι η τελευταία επίθεση στην Ελλάδα ήταν την δεκαετία του 1950.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Θοδωρής Τσιμπίδης, μιλώντας στο Newsbomb, ανέλυσε τη σημασία της εμφάνισης ενός λευκού καρχαρία στις ελληνικές θάλασσες. Εξήγησε ότι ο λευκός καρχαρίας είναι κορυφαίος θηρευτής και παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των ισορροπιών στη θαλάσσια τροφική αλυσίδα. «Ο λευκός καρχαρίας είναι ένα είδος που υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια στις ελληνικές θάλασσες. Πρόκειται για έναν κορυφαίο θηρευτή, ο οποίος έχει εξελιχθεί ώστε να παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στη θαλάσσια οικολογία, ελέγχοντας τις πληθυσμιακές ισορροπίες άλλων ειδών ψαριών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε μάλιστα ότι, παρά το τρομακτικό μέγεθος και την εικόνα που συχνά παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι λευκοί καρχαρίες «δεν έχουν ποτέ επιτεθεί σε άνθρωπο στις ελληνικές θάλασσες. Η πραγματική απειλή προέρχεται από τον άνθρωπο, ο οποίος τους αποδεκατίζει μέσω της υπεραλίευσης, της καταστροφής των οικοσυστημάτων και της παράνομης αλιείας».

Ο κ. Τσιμπίδης εξήγησε ότι το Ινστιτούτο παρακολουθεί συστηματικά το είδος εδώ και χρόνια και καμία επίθεση δεν έχει καταγραφεί. «Η εικόνα που έχουμε για τον καρχαρία μέσα από ταινίες και θρύλους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, πρόκειται για ένα ζώο που ζει σε βαθιά νερά και επισκέπτεται την επιφάνεια κυρίως εποχικά, όταν αναζητά τροφή».

Στη συνέχεια, ο ίδιος τόνισε τη σημασία της γνώσης γύρω από αυτά τα πλάσματα, επισημαίνοντας ότι ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών πολιτών δεν γνωρίζει βασικές πτυχές της βιολογίας και της συμπεριφοράς τους. «Το πιο περίεργο είναι οι ελλιπείς γνώσεις μας γύρω από αυτά τα θέματα», είπε. «Υπάρχουν ζώα που ζουν εκατομμύρια χρόνια στα μεγάλα βάθη των θαλασσών μας, τα οποία σπάνια έρχονται στην επιφάνεια και για αυτό δεν τα γνωρίζουμε. Η παρατήρησή τους και η έρευνα γύρω από τη συμπεριφορά τους είναι απαραίτητη, γιατί μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ισορροπία του οικοσυστήματος».

καρχαρίας

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό της Καρπάθου, ο κ. Τσιμπίδης εξήγησε γιατί ένας τόσο σπάνιος καρχαρίας βρέθηκε ξαφνικά στην επιφάνεια: «Τώρα, με το χειμώνα, πολλά ψάρια κινούνται προς τα ανώτερα στρώματα για να τραφούν και οι καρχαρίες τα ακολουθούν. Όσοι εμφανίζονται στην επιφάνεια είναι συνήθως οι ανήλικοι καρχαρίες. Αυτούς τους αλιεύουν, αλλά οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε, γιατί μετά αποκεφαλίζονται και πωλούνται κανονικά στις αγορές. Αυτός είναι ο λόγος που τέτοια περιστατικά φαίνονται σπάνια, ενώ στην πραγματικότητα η παρουσία τους είναι πιο συχνή απ' ό,τι πιστεύουμε».

Ο ίδιος επισήμανε, επίσης, ότι η παρατήρηση και η έρευνα γύρω από τους λευκούς καρχαρίες μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών: «Καταλαβαίνουμε έτσι τις μετακινήσεις των ειδών, τις αλλαγές στη διαθεσιμότητα τροφής, αλλά και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η γνώση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και για να μην χάνουμε είδη που έχουν υπάρξει εδώ για εκατομμύρια χρόνια».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Metlen: Νέος CEO o Χρήστος Γαβαλάς - Όλες οι αλλαγές στη διοίκηση

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Η στιγμή που άνδρας καταρρέει μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ

20:19LIFESTYLE

Demi Moore: Η ομορφιά θέλει «θυσίες» και το απέδειξε με ένα χιουμοριστικό βίντεο

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Λοταρία στο Παρίσι κληρώνει… τάφους δίπλα στον Τζιμ Μόρισον και τον Όσκαρ Ουάιλντ

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» ξανά ο αγωγός East Med - Οι ΗΠΑ έτοιμες να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης σε Φάμελλο για τα ΕΛΤΑ: Επί ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 καταστήματα

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η αστυνομία παγίδευσε 18χρονο τζιχαντιστή που σχεδίαζε να αιματοκυλίσει τη Στοκχόλμη

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακή αντεπίθεση της κυβέρνησης με τη συμφωνία για το Οικόπεδο 2 του Ιονίου - «Καρφιά» του Μαξίμου σε Σαμαρά και γαλάζια πολυκατοικία

20:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 0-1: Ο Μουνουέρα διαφώνησε με το VAR κι οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-0: Χαμένο πέναλτι από τον Σφιντέρσκι

20:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Ο «βασιλιάς» Τζόκοβιτς προκρίθηκε στους «4»

20:05ΚΟΣΜΟΣ

To Καζακστάν αναμένεται να είναι η χώρα που θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

19:56TRAVEL

Φαράγγι του Βίκου: Όταν η πεζοπορία στην ηπειρωτική φύση γίνεται εμπειρία ζωής

19:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Γουίτκοφ: Νέα χώρα θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ - Απόψε η ανακοίνωση

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκίνηση στην «OPAP Arena» πριν το ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Η «Ένωση» τίμησε τη μνήμη του Μάριου

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου - Πότε και πού έρχονται ανατροπές

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκαν 2 συμμορίες που διακινούσαν ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής – Αστυνομικός ανάμεσα στους συλληφθέντες

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός όμηρος αποκαλύπτει βασανιστήρια από τη Χαμάς: «Χειρότεροι από τους Ναζί, με κακοποίησαν σεξουαλικά»

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδερφό του

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίζια: Αύριο στις 11:00 ο Χρυσοχοΐδης παρουσιάζει τα μέτρα της κυβέρνησης για την οπλοκατοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδερφό του

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

20:05ΚΟΣΜΟΣ

To Καζακστάν αναμένεται να είναι η χώρα που θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

20:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 0-1: Ο Μουνουέρα διαφώνησε με το VAR κι οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Πελετίδη: «Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας;» – Επίθεση για το ξήλωμα πινακίδων σε σχολείο

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη» γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Βίντεο

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο τραυματίες για τη φονική συμπλοκή

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ