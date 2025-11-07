Γυναίκα έσωσε μικρό καρχαρία που ξεβράστηκε στο Όρεγκον
Το βίντεο που μοιράστηκε στα social media
Μία γυναίκα περπατούσε σε παραλία του Όρεγκον όταν είδε έναν μικρό καρχαρία να παλεύει με τα νερά κοντά στην ακτή, κατά τη διάρκεια παλίρροιας.
«Στην ουσία φοβόμουν να τον αγγίξω», έγραψε η Κόλιν Νταν. «Έχω τρία παιδιά και δεν ήθελα να βάλω τον εαυτό μου σε κίνδυνο». Νόμιζε ότι επρόκειτο για ένα μικρό λευκό καρχαρία.
Η Νταν προσπάθησε να καλέσει τον σύζυγό της για να τον συμβουλευτεί, αλλά δεν τον εντόπισε. Έτσι, πήρε μόνη της την απόφαση να τραβήξει τον καρχαρία μήκους περίπου 1 μέτρου από την ουρά και να τον μεταφέρει γρήγορα πιο βαθιά, καταγράφοντας το περιστατικό με το κινητό της.
Η Νταν ανέφερε ότι κοινοποίησε την εμπειρία της τον προηγούμενο μήνα σε μία τοπική ομάδα στα social media και κανείς δεν ανέφερε ότι ο καρχαρίας ξαναβρέθηκε στην ακτή. Όπως λέει η ίδια, η θάλασσα και τα πλάσματα αυτής της δίνουν αίσθημα «ανήκειν».
«Έχω ζήσει σε άλλα μέρη στον Ειρηνικό και η θάλασσα πάντα με γείωνε. Το να είμαι σε επαφή με αυτήν, να παρατηρώ τις παλίρροιες, να προσέχω την άγρια ζωή και ακόμη και να παρεμβαίνω όταν ένα πλάσμα χρειάζεται βοήθεια με κρατά ταπεινή στη ζωή μου», δήλωσε η Νταν.