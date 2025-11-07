Γυναίκα έσωσε μικρό καρχαρία που ξεβράστηκε στο Όρεγκον

Μία γυναίκα περπατούσε σε παραλία του Όρεγκον όταν είδε έναν μικρό καρχαρία να παλεύει με τα νερά κοντά στην ακτή, κατά τη διάρκεια παλίρροιας.

«Στην ουσία φοβόμουν να τον αγγίξω», έγραψε η Κόλιν Νταν. «Έχω τρία παιδιά και δεν ήθελα να βάλω τον εαυτό μου σε κίνδυνο». Νόμιζε ότι επρόκειτο για ένα μικρό λευκό καρχαρία.

Η Νταν προσπάθησε να καλέσει τον σύζυγό της για να τον συμβουλευτεί, αλλά δεν τον εντόπισε. Έτσι, πήρε μόνη της την απόφαση να τραβήξει τον καρχαρία μήκους περίπου 1 μέτρου από την ουρά και να τον μεταφέρει γρήγορα πιο βαθιά, καταγράφοντας το περιστατικό με το κινητό της.

A woman out walking her dogs came upon a stranded baby salmon shark on an Oregon beach. She bravely picked the animal up and carried it back to the ocean, where she said it swam away.



Read more: https://t.co/haLVV5lziu pic.twitter.com/HBxOWCeQ7b — ABC News (@ABC) November 7, 2025

Η Νταν ανέφερε ότι κοινοποίησε την εμπειρία της τον προηγούμενο μήνα σε μία τοπική ομάδα στα social media και κανείς δεν ανέφερε ότι ο καρχαρίας ξαναβρέθηκε στην ακτή. Όπως λέει η ίδια, η θάλασσα και τα πλάσματα αυτής της δίνουν αίσθημα «ανήκειν».

«Έχω ζήσει σε άλλα μέρη στον Ειρηνικό και η θάλασσα πάντα με γείωνε. Το να είμαι σε επαφή με αυτήν, να παρατηρώ τις παλίρροιες, να προσέχω την άγρια ζωή και ακόμη και να παρεμβαίνω όταν ένα πλάσμα χρειάζεται βοήθεια με κρατά ταπεινή στη ζωή μου», δήλωσε η Νταν.

