Κάρπαθος: «Φουρτούνες» στις περιβαλλοντικές οργανώσεις για το είδος του καρχαρία - Έντονη διαφωνία

Έντονη διαφωνία έχει προκύψει ανάμεσα σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και ερευνητικά ινστιτούτα σχετικά με το είδος του καρχαρία που εντοπίστηκε στα νερά της Καρπάθου.

Η περιβαλλοντική οργάνωση iSea υποστηρίζει ότι πρόκειται ξεκάθαρα για Ρυγχοκαρχαρία (Isurus oxyrinchus) και κατηγορεί τα μέσα ότι σκόπιμα παρουσιάζουν λανθασμένα το είδος ως λευκό καρχαρία για λόγους εντυπωσιασμού.

Σε ανάρτησή της αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Παρότι τα μέσα επιμένουν να παραπλανούν το κοινό βαφτίζοντας το είδος του βίντεο “λευκό καρχαρία” για να προσελκύσουν την προσοχή, εξειδικευμένοι ερευνητές επιβεβαιώνουν χωρίς αμφιβολία πως πρόκειται για ρυγχοκαρχαρία. Μπορεί ο ρυγχοκαρχαρίας να μην εξυπηρετεί σκοπούς τηλεθέασης, η έγκυρη πληροφόρηση όμως πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες των ειδικών και όχι σε υποθέσεις δημοσιογράφων».

Η οργάνωση παράλληλα συνεχάρη τον ψαρά που τήρησε τη νομοθεσία για τα προστατευόμενα είδη, αναφέροντας ότι απελευθερώνει πάντα καρχαρίες που πιάνονται κατά λάθος στα δίχτυα του.

Από την άλλη πλευρά, διαφορετική είναι η εκτίμηση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος”. Ο διευθυντής του, Θοδωρής Τσιμπίδης, μιλώντας στο Newsbomb, χθες (06/11) υποστήριξε πως το ζώο που καταγράφηκε στο βίντεο είναι λευκός καρχαρίας, ένα είδος που ζει στα ελληνικά νερά εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η παρουσία του καρχαρία κοντά στην επιφάνεια πιθανόν σχετίζεται με την εποχική αναζήτηση τροφής, καθώς τα ψάρια κινούνται σε πιο ρηχά νερά τον χειμώνα. Επίσης, σημείωσε πως τέτοια περιστατικά δεν είναι τόσο σπάνια όσο πιστεύει το κοινό, καθώς συχνά οι μικρότεροι καρχαρίες αλιεύονται και πωλούνται στην αγορά χωρίς να αναγνωριστούν.