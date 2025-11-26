Σάλος στην Αυστραλία: Την απέβαλλαν από το Κοινοβούλιο επειδή φόρεσε μπουρκα

Η Pauline Hanson, βουλευτής στην Αυστραλία και ηγέτιδα του κόμματος One Nation, που λαμβάνει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό πέριξ του 18%, αποβλήθηκε από τη Βουλή της χώρας για επτά ημέρες, ενώ δε θα μπορεί πλέον να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο σε διεθνείς αποστολές.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Pauline Hanson κατέθεσε πρόταση νόμου για την απαγόρευση της μπούρκας και άλλων πλήρων καλυμμάτων προσώπου σε δημόσιους χώρους.

BREAKING:



Australian Senator Pauline Hanson has been banned from the Senate for 7 days after wearing a burqa in the chamber.



She did so after her proposal to ban the burqa from being worn in public was turned down. Other senators accused her of ”a racist stunt” pic.twitter.com/4N9jwwfTSj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025

Όπως υποστήριξε, «24 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και ισλαμικών εθνών, την έχουν ήδη απαγορεύσει». Η ίδια κατηγόρησε το αυστραλιανό κοινοβούλιο για «υποκρισία», καθώς απέρριψε το νομοσχέδιό της. Δήλωσε μάλιστα ότι, αφού το κοινοβούλιο αρνείται να δράσει, θα φορέσει η ίδια «αυτό το καταπιεστικό, ριζοσπαστικό, μη θρησκευτικό κάλυμμα που απειλεί την εθνική ασφάλεια και συμβάλλει στην κακομεταχείριση των γυναικών» μέσα στην αίθουσα, «ώστε κάθε Αυστραλός να καταλάβει τι διακυβεύεται». Και κατέληξε: «αν δεν θέλουν να το φοράει η γερουσιάστρια Hanson, να απαγορεύσουν τη μπούρκα».

Today I wore a burqa into the Senate after One Nation's bill to ban the burqa and face coverings in public was blocked from even being introduced.



The usual hypocrites had an absolute freak out.



The fact is more than 20 countries around the world have banned the Burqa… pic.twitter.com/8ZZ0Sin1hG — Pauline Hanson ?? (@PaulineHansonOz) November 24, 2025

Λίγες ώρες αργότερα, η Hanson πράγματι εμφανίστηκε στη Γερουσία φορώντας μπούρκα και τιμωρήθηκε γι’ αυτό, παρότι το κάλυμμα δεν απαγορεύεται.

Σε μια σαρωτική επίδειξη αντίδρασης, τα μέλη των Εργατικών, του Συνασπισμού, των πρασίνων και άλλων ψήφισαν υπέρ της πρότασης μομφής εναντίον της. Μόνο η ίδια, οι τρεις γερουσιαστές του κομματός της και ένας βουλευτής από το κεντροδεξιό κόμμα τάχθηκαν κατά της ποινής.

Η Γερουσία ενέκρινε με 55 ψήφους έναντι 5 τη μομφή, κρίνοντας ότι οι πράξεις της Hanson «είχαν στόχο να χλευάσουν ανθρώπους με βάση τη θρησκεία τους» και ότι ήταν «προσβλητικές προς τους μουσουλμάνους της Αυστραλίας».

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η αρχική αποβολή της τη Δευτέρα ήταν πιο αυστηρή από μια απλή μομφή. Η δε απόφαση της Τρίτης - που κατέγραψε και την «κατάφωρη περιφρόνηση προς την εξουσία του προέδρου της Γερουσίας» - προχώρησε ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με αυτήν, η Hanson δεν θεωρείται κατάλληλη να εκπροσωπεί τη Γερουσία σε αποστολές «κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου». Το κείμενο ζητούσε επίσης «άμεσες εξηγήσεις ή συγγνώμη».

Η Hanson αρνήθηκε να απολογηθεί και υπερασπίστηκε τη στάση της. Αμέσως μετά, η πλειοψηφία ζήτησε την επταήμερη αποβολή της.

Διαβάστε επίσης