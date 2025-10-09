Απαγόρευση στην μπούρκα σχεδιάζει η Ιταλία - Απαιτεί τη γνωστοποίηση της χρηματοδότησης των τζαμιών

Νομοθεσία με σκοπό την απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ, δύο ενδυμάτων που φορούν οι μουσουλμάνες γυναίκες για να καλύπτουν το πρόσωπο και το σώμα τους, σε όλους τους δημόσιους χώρους της χώρας σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντάς το απαραίτητο για την αποφυγή του «ισλαμικού αποσχισμού».

«Η θρησκευτική ελευθερία είναι ιερή, αλλά πρέπει να ασκείται ανοιχτά, με πλήρη σεβασμό στο σύνταγμά μας και στις αρχές του ιταλικού κράτους», δήλωσε ο βουλευτής Αντρέα Ντελμάστρο του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» («Fratelli d'Italia»), ένας από τους εμπνευστές του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σε ανάρτησή του στο Facebook την Τετάρτη.

Η μπούρκα είναι ένδυμα που καλύπτει πλήρως το σώμα, ακόμα και τα μάτια. AP

Η μπούρκα είναι ένα ένδυμα που καλύπτει ολόκληρο το σώμα μιας γυναίκας από το κεφάλι μέχρι τα πόδια και περιλαμβάνει ένα πλέγμα που καλύπτει τα μάτια. Το νικάμπ αφήνει ελεύθερο το χώρο γύρω από τα μάτια.

Πρόστιμο έως 3 χιλιάδες ευρώ

Η απαγόρευση θα απαγορεύει τη χρήση ενδυμάτων που καλύπτουν το πρόσωπο σε όλους τους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων, σχολείων και γραφείων. Όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο από 300 έως 3.000 ευρώ, αναφέρει το Politico.

Η πρόταση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου νομοσχεδίου που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού που το κόμμα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει περιγράψει ως «πολιτισμικό αποσχισμό» που συνδέεται με το Ισλάμ.

«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θα ασχοληθεί ουσιαστικά με τη ρύθμιση της χρηματοδότησης των τζαμιών και με την πρόληψη και την απαγόρευση της χρήσης της πλήρους κάλυψης του προσώπου. Δίνει επίσης έμφαση στη νομοθεσία κατά των αναγκαστικών γάμων. Στην Ιταλία, εφαρμόζουμε τους νόμους μας που βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αξιών», δήλωσε η Σάρα Κελάνι, επικεφαλής της μετανάστευσης του κόμματος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη (08/10).

Το νικάμπ καλύπτει όλο το σώμα, αλλά αφήνει ελεύθερο το χώρο γύρω από τα μάτια. Reuters/Amit Dave

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για τους αναγκαστικούς γάμους και την υποχρέωση των θρησκευτικών ομάδων που δεν αναγνωρίζονται επίσημα από το κράτος να γνωστοποιούν τυχόν χρηματοδότηση από το εξωτερικό.

«Γαλλικής έμπνευσης» το νομοσχέδιο

Ο Ντελμάστρο είπε ότι η Ιταλία εμπνεύστηκε από τη Γαλλία, την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εισήγαγε πλήρη απαγόρευση της μπούρκας το 2011. Από τότε, το Βέλγιο, η Δανία, η Ελβετία και αρκετές άλλες χώρες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο έχουν επιβάλει πλήρη ή μερική απαγόρευση της γυναικείας ενδυμασίας που σχετίζεται με το Ισλάμ.

«Για τον νόμο αυτό εμπνευστήκαμε από την αυστηρά κοσμική Γαλλία, με τη βαθιά πεποίθηση ότι καμία ξένη χρηματοδότηση δεν πρέπει ποτέ να υπονομεύει την κυριαρχία ή τον πολιτισμό μας», δήλωσε ο Ντελμάστρο.

Η Ιταλία έχει ήδη έναν νόμο, που χρονολογείται από το 1975, ο οποίος απαγορεύει την πλήρη κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους, αν και δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στις μπούρκες.

Η Ένωση Ισλαμικών Κοινοτήτων της Ιταλίας, μία από τις κύριες ισλαμικές οργανώσεις της Ιταλίας, δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει το θέμα.

*Πηγή: Politico

Διαβάστε επίσης