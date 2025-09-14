Νέος Βουτζάς: Αγριογούρουνα κόβουν βόλτες ανάμεσα στα σπίτια

Βίντεο από την οικογένεια με τα αγριογούρουνα που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κάνει την εμφάνιση της στην Β’ Είσοδο του Νέου Βουτζά δημοσίευσε η κα Λιάνα Κωνσταντίνου.

Αναλυτικά στην ανάρτηση της αναφέρει:

«Στη β’ είσοδο νωρίς το απόγευμα τρώνε κροκέτες για τα αδέσποτα γατάκια!

Δεν είναι pet είναι ζώα της άγριας φύσης και μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνα!

Να μην αφήνετε τροφές για τα αδέσποτα έξω από τους κήπους αλλά μέσα σε αυτούς ή ψηλά στις μάντρες , οι γατούλες θα το βρουν , όσο τα ταΐζετε τόσο παραμένουν εδώ και αν συνεχιστεί αυτό του χρόνου θα έχουμε 200 αγριογούρουνα μέσα στον οικισμό , μην τα λυπάστε η φύση θα βρει το τρόπο για να επιβιώσουν , η φύση ξέρει καλύτερα από εμάς».

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από irafina.gr

