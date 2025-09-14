26 χρόνια από την τραγωδία του Falcon – Συγκινεί η σύζυγος του δημοσιογράφου, Δημήτρη Πανταζόπουλου

Σαν σήμερα, στις 14 Σεπτεμβρίου 1999, έχασε τη ζωή του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιάννος Κρανιδιώτης, μαζί με ακόμη πέντε ανθρώπους ταξιδεύοντας στο Βουκουρέστι με υπηρεσιακό αεροσκάφος τύπου Falcon.

Ο Γιάννος Κρανιδιώτης μετέβαινε στο Βουκουρέστι, προκειμένου να λάβει μέρος σε Διαβαλκανική Διάσκεψη υπουργών Εξωτερικών.

Περίπου 20 λεπτά πριν από την προσγείωση, σφοδρές αναταράξεις προκάλεσαν απότομη απώλεια ύψους του αεροσκάφους, από τα 25.000 στα 5.000 πόδια.

Αποτέλεσμα ήταν να βρουν τραγικό θάνατο οι 6 από τους 13 επιβαίνοντες που εκείνη την ώρα δεν ήταν δεμένοι στις θέσεις τους. Πέραν του Γιάννου Κρανιδιώτη, στη μοιραία πτήση σκοτώθηκαν ο γιος του Νικόλας, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Πανταζόπουλος (ΕΡΤ) και Νίνα Ασημακοπούλου (ΕΡΑ), ο εικονολήπτης Παναγιώτης Πούλος (ΕΡΤ), ο συνοδός της φρουράς του, αστυνόμος Νίκος Ασημακόπουλος και ο μηχανικός του αεροσκάφους, Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Η σύζυγος του Δημήτρη Πανταζόπουλου, Λίνα Βασιλοπούλου, δημοσίευσε συγκινητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα.

«Του χρόνου θα γινόσουν 70 χρόνων, αλλά εγώ έχω την εικόνα των 43 χρόνων σου. Έτσι θα σε θυμάμαι. Τι να σου πω, δεν υπάρχουν λόγια που εσύ να τα ακούς, έχασες το μοναδικό δώρο που είχες, την ζωή σου», γράφει μεταξύ άλλων.