Γιάννος Κρανιδιώτης: 26 χρόνια από το θάνατό του - Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Ο Γιάννος Κρανιδιώτης έχασε τη ζωή του στο αεροπορικό δυστύχημα του 1999 με το κυβερνητικό Falcon

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τιμά τη μνήμη του Γιάννου Κρανιδιώτη, 26 χρόνια μετά τον θάνατό του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του ως οραματιστή πολιτικού και πρωτεργάτη της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου.

«Συμπληρώνονται σήμερα 26 χρόνια από την τραγική απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη. Καταξιωμένος ακαδημαϊκός, οραματιστής πολιτικός και ευσυνείδητος διπλωμάτης, ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπηρέτησε την Ελλάδα με αφοσίωση και διορατικότητα. Ως θιασώτης δε της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αρχιτέκτονας της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Το έργο του και η διπλωματική του παρακαταθήκη αποτελούν πολύτιμα εφόδια ώστε Ελλάδα και Κύπρος να συνεχίσουν με σύμπνοια τις προσπάθειές τους για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, αλλά και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

