Ρόδος: Δεύτερος κύκλος ερευνών από τους «Αδιάφθορους» για το σκάνδαλο στην Πολεοδομία

Η υπόθεση της Πολεοδομίας Ρόδου εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα. Το αρχικό κύμα αποκαλύψεων από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε σε κατηγορίες για τουλάχιστον 34 διακριτές υποθέσεις παρανομιών, με πρωταγωνιστές υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης, μηχανικούς και ιδιώτες επιχειρηματίες.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, η υπόθεση πλέον εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς τριμελές κλιμάκιο των «Αδιάφθορων» βρέθηκε εκ νέου στο νησί, συγκέντρωσε νέα στοιχεία και την Παρασκευή (12/9) αναχώρησε, αφήνοντας πίσω του ανοιχτά ερωτήματα και προσδοκίες για νέες αποκαλύψεις.

Ο δεύτερος γύρος ερευνών

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων έφτασαν στη Ρόδο προκειμένου να διερευνήσουν εκ νέου πλευρές του σκανδάλου που δεν έχουν ακόμη φωτιστεί. Το επίκεντρο της δεύτερης αυτής έρευνας φαίνεται να αφορά αφενός εκκρεμείς δικογραφίες σχετικές με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο παραλιακό μέτωπο, αφετέρου νέα στοιχεία που φέρεται να κατέθεσε απόστρατος αξιωματικός, ο οποίος ήδη από το 2023 είχε αναδείξει προβλήματα στη λειτουργία της Πολεοδομίας.

Η αποστολή του κλιμακίου, που ολοκληρώθηκε με την αναχώρησή του την Παρασκευή, σηματοδοτεί την πρόθεση της υπηρεσίας να επανεξετάσει τις παραλείψεις του παρελθόντος και να διασταυρώσει νέα δεδομένα με το ογκώδες υλικό της βασικής δικογραφίας.

Οι επτά βασικοί κατηγορούμενοι και οι 21 απολογίες που έπονται

Στο κέντρο του σκανδάλου βρίσκονται επτά άτομα, πέντε υπάλληλοι της Πολεοδομίας Ρόδου και δύο ιδιώτες μηχανικοί. Πρόκειται για στελέχη που κατείχαν καίριες θέσεις: προϊσταμένους τμημάτων, υπαλλήλους με καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση αδειών και ιδιώτες που, κατά τις αρχές, λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κρίκοι.

Παράλληλα, 21 ακόμη άτομα – εργολάβοι, ξενοδόχοι, τεχνικοί και ιδιώτες – αναμένεται να απολογηθούν, καθώς φέρονται να συνέπραξαν μεμονωμένα ή συγκροτημένα σε δωροδοκίες, ψευδείς βεβαιώσεις και συγκάλυψη παρανομιών.

Το οργανωμένο μοντέλο διαφθοράς

Η δικογραφία σκιαγραφεί ένα δομημένο κύκλωμα με σαφή ιεραρχία και ρόλους. Οι υπάλληλοι, κατά περίπτωση, δέχονταν αιτήσεις εκτός προθεσμιών, επεξεργάζονταν φακέλους χωρίς πλήρη δικαιολογητικά, παραχωρούσαν προεγκρίσεις με ψευδή στοιχεία και παρέδιδαν έγγραφα έναντι χρηματικών ή άλλων ανταλλαγμάτων.

Το μοντέλο αυτό φαίνεται να είχε παγιωθεί με την πάροδο ετών, δημιουργώντας ένα καθεστώς «παράλληλης διοίκησης» όπου οι νόμιμες διαδικασίες παρακάμπτονταν συστηματικά.

Οι 34 αποκαλυπτικές υποθέσεις

Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνουν την έκταση της διαφθοράς. Ανάμεσά τους:

Προέγκριση οικοδομικής άδειας με κενό φάκελο, ύστερα από παρέμβαση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Δωροδοκία 5.000 ευρώ για την έκδοση άδειας σε μη άρτιο γήπεδο.

Παράκαμψη χρονικών ορίων για τη βεβαίωση όρων δόμησης.

Τροποποίηση εισήγησης σε πολεοδομικό συμβούλιο με οικονομικό αντάλλαγμα.

Παροχή διαμονών σε ξενοδοχείο ως αντάλλαγμα για επίσπευση διαδικασιών.

Έκδοση άδειας σε αγροτεμάχιο μη οικοδομήσιμο έναντι 6.000 ευρώ.

Δωροδοκία 10.000 ευρώ για αναθεώρηση άδειας με ψευδή ημερομηνία.

Διαγραφή προστίμου με αντάλλαγμα 30.000 ευρώ.

Αναθεώρηση ληγμένης άδειας ξενοδοχείου έναντι 5.000 ευρώ.

Πλαστογράφηση εγγραφών με στοιχεία πρώην υπαλλήλου.

Εξυπηρέτηση αιτήσεων με μερική καταβολή ποσών.

Αθέμιτες συμφωνίες για συγκάλυψη αυθαιρέτων.

Παράδοση φακέλων με αντάλλαγμα από 100 έως 150 ευρώ.

Έκδοση πλαστής άδειας ξενοδοχείου με αντάλλαγμα 5.000 ευρώ.

Συμφωνία 25.000 ευρώ για τη διατήρηση αυθαιρέτων.

Πλαστογραφία και έκδοση πλαστής άδειας με αντάλλαγμα 20.000 ευρώ.

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά των 34 υποθέσεων που έχουν αποτυπωθεί, σκιαγραφώντας μια συνεχή και πολύπλευρη παρανομία.

Οι καταγγελίες του απόστρατου και οι καθυστερήσεις

Η συμβολή του απόστρατου αξιωματικού, που ήδη από το 2023 είχε αναφερθεί σε παρατυπίες, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο. Η κατάθεσή του φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τον τρόπο δράσης αλλά και πιθανές καθυστερήσεις στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα έγγραφα, ο υποστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. είχε καταθέσει επώνυμη αναφορά στις 29 Ιουνίου 2023, περιγράφοντας πρόσωπα και μεθόδους. Κεντρική αφορμή υπήρξε υπόθεση γνωστού πολυκαταστήματος στο κέντρο της Ρόδου και η πορεία αδειοδοτήσεων/ελέγχων, την οποία θεωρούσε προβληματική. Η αναφορά διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και της Δικαιοσύνης, όμως, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, δεν ακολούθησε αντίστοιχος ρυθμός διερεύνησης.

Ο υποστράτηγος ε.α. ισχυρίζεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2023 προειδοποιούσε για εκκρεμή αυτοψία ενόψει ανοίγματος του πολυκαταστήματος, ενώ στη συνέχεια κατήγγειλε εκτεταμένες αυθαιρεσίες.

Αναφέρει ότι πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Εισαγγελία κατέδειξε σοβαρά ζητήματα, από υπερβάσεις αδειών μικρής κλίμακας έως αυθαίρετες επεμβάσεις.

Στις 3 Νοεμβρίου 2024, ο απόστρατος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά δύο προσώπων της υπηρεσίας δόμησης.

Έχουν καταγραφεί τέσσερα κοινά πρόσωπα ανάμεσα στη δικογραφία που γεννήθηκε από τις καταγγελίες του απόστρατου και στη μεταγενέστερη μεγάλη υπόθεση.

Το διακύβευμα

Το σκάνδαλο της Πολεοδομίας Ρόδου δεν αφορά μόνο τους πρωταγωνιστές του αλλά και τη συνολική αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης. Η ύπαρξη ενός τόσο καλά οργανωμένου δικτύου, που φαίνεται να λειτουργούσε επί χρόνια, καταδεικνύει τις αδυναμίες ελέγχου και τις ευθύνες όσων ανέχθηκαν ή συγκάλυψαν τις πρακτικές αυτές.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η πλήρης αποκάλυψη της υπόθεσης θα οδηγήσει σε κάθαρση ή αν θα περιοριστεί σε μεμονωμένες ευθύνες, αφήνοντας το σύστημα ανέπαφο.