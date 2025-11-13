Συναγερμός στη Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος σε αγορά - Δύο νεκροί και 18 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Νότια Κορέα εξαιτίας φορτηγού που έπεσε πάνω σε αγορά και πεζούς και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας άλλα 18, το πρωί της Πέμπτης (13/11).

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Bucheon, με τους αστυνομικούς να ανακρίνουν τον 60χρονο οδηγό του φορτηγού, ο οποίος δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, ανέφερε ο Son Byeong-sam, αξιωματούχος της Αστυνομίας της πόλης.

Ο Park Geum-cheon, αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Bucheon, δήλωσε πως μάρτυρες ανέφεραν στους ερευνητές ότι το όχημα αρχικά έκανε όπισθεν περίπου 28 μέτρα πριν προχωρήσει 150 μέτρα μπροστά, χτυπώντας πεζούς στο δρόμο.

Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι το όχημά του είχε βλάβη και ότι οι αρχές εξέταζαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, είπε.

Δύο άτομα κηρύχθηκαν νεκρά στο νοσοκομείο και 11 από τους 18 τραυματίες υπέστησαν σοβαρά τραύματα. Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν αν τα τραύματα ήταν απειλητικά για τη ζωή τους.

