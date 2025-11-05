Νότια Κορέα: Η χώρα όπου μπορείς να κερδίσεις κάνοντας… απολύτως τίποτα

Το πρωτάθλημα του «τίποτα» συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο κόσμο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, σε μία… γιορτή της ακινησίας.

Συγκεκριμένα, το Space Out Competition συγκεντρώνει εκατοντάδες ανθρώπους σε μία ανοιχτή πλατεία και τούς ζητά για 90 λεπτά να κάνουν ένα πράγμα: Απολύτως τίποτα.

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε στρώματα γυμναστικής μέσα σε οριοθετημένο χώρο και φορούν αισθητήρες καρδιακών παλμών. Για όλη τη διάρκεια πρέπει να μείνουν ξύπνιοι, σιωπηλοί, χωρίς κινητά / βιβλία και κάνοντας ελάχιστες κινήσεις.

Οι υπεύθυνοι κάνουν ελέγχους για να «αποφευχθεί» ο ύπνος, ενώ, ένα γρήγορο τέντωμα ή λίγο νερό επιτρέπεται. Όμως, νευρικά τινάγματα ή κουβέντες φέρνουν προειδοποιήσεις. Αν κάποιος αποκοιμηθεί, αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Φυσικά, κερδίζει όποιος μένει πιο ήρεμος. Οι διοργανωτές μετρούν τη σταθερότητα του καρδιακού ρυθμού και όσο πιο ήπια περάσουν τα 90 λεπτά, τόσο καλύτερα. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στους θεατές να ψηφίζουν σε περίπτωση ισοβαθμίας ή για να καθοριστεί η «πιο γαλήνια παρουσία», οπότε το αποτέλεσμα συνδυάζει βιομετρικά δεδομένα και την κρίση του κοινού.

Αυτό το μοναδικό «ραντεβού» άρχισε από την εικαστική καλλιτέχνιδα WoopsYang, που το καθιέρωσε το 2014 ως διαμαρτυρία απέναντι στην εργασιακή εξουθένωση και την ψηφιακή υπερφόρτωση. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο κέντρο της πόλης, στο Seoul Plaza / City Hall.