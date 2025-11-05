Νότια Κορέα: Η χώρα όπου μπορείς να κερδίσεις κάνοντας… απολύτως τίποτα

Πόση ώρα μπορείς να αντέξεις χωρίς να κάνεις τίποτα; Στη Νότια Κορέα το έχουν κάνει… άθλημα

Newsbomb

Νότια Κορέα: Η χώρα όπου μπορείς να κερδίσεις κάνοντας… απολύτως τίποτα
AP.
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρωτάθλημα του «τίποτα» συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο κόσμο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, σε μία… γιορτή της ακινησίας.

Συγκεκριμένα, το Space Out Competition συγκεντρώνει εκατοντάδες ανθρώπους σε μία ανοιχτή πλατεία και τούς ζητά για 90 λεπτά να κάνουν ένα πράγμα: Απολύτως τίποτα.

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε στρώματα γυμναστικής μέσα σε οριοθετημένο χώρο και φορούν αισθητήρες καρδιακών παλμών. Για όλη τη διάρκεια πρέπει να μείνουν ξύπνιοι, σιωπηλοί, χωρίς κινητά / βιβλία και κάνοντας ελάχιστες κινήσεις.

Οι υπεύθυνοι κάνουν ελέγχους για να «αποφευχθεί» ο ύπνος, ενώ, ένα γρήγορο τέντωμα ή λίγο νερό επιτρέπεται. Όμως, νευρικά τινάγματα ή κουβέντες φέρνουν προειδοποιήσεις. Αν κάποιος αποκοιμηθεί, αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Φυσικά, κερδίζει όποιος μένει πιο ήρεμος. Οι διοργανωτές μετρούν τη σταθερότητα του καρδιακού ρυθμού και όσο πιο ήπια περάσουν τα 90 λεπτά, τόσο καλύτερα. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στους θεατές να ψηφίζουν σε περίπτωση ισοβαθμίας ή για να καθοριστεί η «πιο γαλήνια παρουσία», οπότε το αποτέλεσμα συνδυάζει βιομετρικά δεδομένα και την κρίση του κοινού.

Αυτό το μοναδικό «ραντεβού» άρχισε από την εικαστική καλλιτέχνιδα WoopsYang, που το καθιέρωσε το 2014 ως διαμαρτυρία απέναντι στην εργασιακή εξουθένωση και την ψηφιακή υπερφόρτωση. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο κέντρο της πόλης, στο Seoul Plaza / City Hall.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Elevator» Θανάσης Αντετοκούνμπο στην καμπάνια του υπουργείου Ανάπτυξης για την καταγραφή των ασανσέρ - «Θα σας πάρει 2 λεπτά»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες παίρνουν τον λόγο στα Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

10:24LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου «ξεφεύγει» στην πρωινή ζώνη – Τι γίνεται με Λιάγκα, Σκορδά

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 93 νεκροί από τον τυφώνα Kalmaegi - Ολόκληρες πόλεις πλημμύρισαν - Δείτε φωτογραφίες

10:14LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο

10:12ΕΘΝΙΚΑ

Εντυπωσιακή διέλευση σχηματισμού αεροσκαφών σήμερα πάνω από την Αττική

10:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρόεδρος ειδικών φρουρών Κρήτης για Βορίζια: Χρειάζονται ειδικές δυνάμεις

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα Ντουβάτζι: Η νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης είναι καλλιτέχνης και γνώρισε τον Μαμντάνι στο ίντερνετ

09:54WHAT THE FACT

Νότια Κορέα: Η χώρα όπου μπορείς να κερδίσεις κάνοντας… απολύτως τίποτα

09:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για τον σεισμό στη Ξάνθη: «Είναι γνωστό το ρήγμα - Έχει δώσει Ρίχτερ στο παρελθόν»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο Renault Twingo E-Tech Electric

09:40TRAVEL

Πέντε μυστηριώδη μέρη της Ελλάδα που πρέπει να επισκεφτείτε

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακίλε Πολονάρα: Αψήφησε τα προγνωστικά και ξύπνησε από κώμα μετά από 10 ημέρες!

09:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός και τα ματς του Champions League

09:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες

09:15ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός 26χρονος σε Airbnb με τραύμα από όπλο

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι σε Τραμπ: «Έχω τρείς λέξεις για σένα. Δυνάμωσε την ένταση...»

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Λούιβιλ: Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους μεταφορών – Τουλάχιστον 7 νεκροί και 11 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική νίκη Mαμντάνι: «Η Νέα Υόρκη θα είναι το φως σε μία περίοδο πολιτικού σκότους» - H αινιγματική ανάρτηση του Τραμπ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου - «Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

09:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για τον σεισμό στη Ξάνθη: «Είναι γνωστό το ρήγμα - Έχει δώσει Ρίχτερ στο παρελθόν»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο αναβαθμισμένος πύραυλος Tayfun που εκτόξευσε η Τουρκία: Το βεληνεκές του φτάνει στην Αθήνα

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Κακοκαιρία δύο κυμάτων τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές

23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες παίρνουν τον λόγο στα Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

00:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκλιφόιλ – « Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα Ντουβάτζι: Η νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης είναι καλλιτέχνης και γνώρισε τον Μαμντάνι στο ίντερνετ

09:40TRAVEL

Πέντε μυστηριώδη μέρη της Ελλάδα που πρέπει να επισκεφτείτε

10:14LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο

10:24LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου «ξεφεύγει» στην πρωινή ζώνη – Τι γίνεται με Λιάγκα, Σκορδά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Η σιωπηλή σφαγή των Χριστιανών και η «αφωνία» της Διεθνούς Κοινότητας – Η ηχηρή παρέμβαση Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ