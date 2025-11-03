Σι Τζίνπινγκ: Το viral αστείο που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος για την... κινεζική κατασκοπεία

Σε μια σπάνια χαλαρή στιγμή στο περιθώριο της συνόδου APEC, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αστειεύτηκε με τον Λι Τζε-μιουνγκ στην Γκιονγκγού για την ασφάλεια των τηλεφώνων κινεζικής κατασκευής

O Kινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ
Τον γύρο του κόσμου κάνει μία σπάνια στιγμή χιούμορ του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην Γκιονγκγού, στο περιθώριο της οικονομικής Συνόδου Κορυφής του APEC, όπου ο Σι πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στη Νότια Κορέα έπειτα από δέκα χρόνια.

Κατά την ανταλλαγή δώρων, ο Σι προσέφερε στον Λι δύο smartphones της κινεζικής εταιρείας Xiaomi με οθόνες κορεατικής κατασκευής. Ο Λι αστειεύτηκε λέγοντας «Η γραμμή επικοινωνίας είναι ασφαλής;», αναφερόμενος στις ανησυχίες για ενδεχόμενες υποκλοπές. Ο Σι απάντησε με χιούμορ: «Θα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει κάποια κερκόπορτα» -μια αναφορά σε προεγκατεστημένο λογισμικό που θα μπορούσε να επιτρέψει την παρακολούθηση από τρίτους- προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα. Ο Σι, ο οποίος δεν είναι γνωστός για δημόσιες επιδείξεις χιούμορ, γέλασε καθώς το αστείο του Λι μεταφραζόταν στα κινέζικα, προτού παραλάβει και ο ίδιος τη σκυτάλη.

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι τα κινεζικά smartphones και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν ενδέχεται να έχουν «κερκόπορτες» που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από χάκερ για να εκμεταλλευτούν τους αδύναμους κρίκους στις κυβερνοάμυνες άλλων χωρών. Η κινεζική κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για κυβερνοκατασκοπεία.

Η συνομιλία των ηγετών, η οποία καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες, προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης στη Νότια Κορέα, καθώς ο Σι σπάνια κάνει αστεία, ειδικά σε ένα θέμα τόσο ευαίσθητο όσο η κατασκοπεία. «Ο Σι ξεσπά σε γέλια αφού ο Λι αστειεύεται για την ασφάλεια των τηλεφώνων Xiaomi», ανέφερε ένας τίτλος στην εφημερίδα Seoul Shinmun τη Δευτέρα.

Η αλληλεπίδραση ήταν μια ιδιαίτερα σπάνια ματιά του Σι χωρίς φίλτρο. Μία από τις λίγες άλλες φορές στην πρόσφατη μνήμη ήταν τον Σεπτέμβριο σε μια κινεζική στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, όταν ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε μια συνομιλία μεταξύ του Σι και πιθανώς των δύο άλλων πιο μυστικοπαθών ηγετών στον κόσμο - του Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας και του Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας - να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και αθανασία.

Μια ζωντανή μετάδοση από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του τριών ηγετών να περπατούν στην πλατεία Τιενανμέν κατέγραψε τον διερμηνέα του Πούτιν να λέει στα κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, ακόμη και επιτυγχάνεις την αθανασία», πρόσθεσε. Εκτός κάμερας, ο Σι απάντησε: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 χρόνια».

Η συνομιλία του Σι με τον Λι στη Νότια Κορέα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον του διαδικτύου, με έναν χρήστη του YouTube να συγκρίνει τη συνάντηση με «δασκάλους πολεμικών τεχνών που ανταλλάσσουν γραμμές σε μια μονομαχία». Ο εκπρόσωπος του Λι, Κιμ Ναμ-τζουν, δήλωσε ότι η χαλαρή στιγμή ήταν απόδειξη ότι οι δύο ηγέτες είχαν δεθεί μεταξύ τους κατά τη διάρκεια αρκετών συναντήσεων στη διήμερη σύνοδο κορυφής.

«Από τελετές υποδοχής και ανταλλαγές δώρων μέχρι ένα συμπόσιο και πολιτιστικές παραστάσεις, οι δύο ηγέτες είχαν πολλαπλές ευκαιρίες να αλληλεπιδράσουν και να χτίσουν προσωπική χημεία», είπε ο Κιμ. «Αν δεν υπήρχε τέτοια χημεία, αυτό το είδος αστείου δεν θα ήταν δυνατό». Ο Σι δεν έφυγε με άδεια χέρια. Ο Λι του έδωσε, μεταξύ άλλων ένα χειροποίητο επιτραπέζιο παιχνίδι Go και έναν δίσκο από φίλντισι. Ο Σι ο οποίος, όπως και ο Λι είναι φανατικός παίκτης του αρχαίου επιτραπέζιου παιχνιδιού στρατηγικής, περιέγραψε το ταμπλό ως «εξαιρετικό», σύμφωνα με τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

