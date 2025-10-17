Τραμπ: Επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα

Φωτ. Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ στην πολυτελή κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, στις 7 Απριλίου 2017.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Παρασκευή (17/10) ότι σκοπεύει να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Τις τελεταίες ημέρες είχαν υπάρξει αμφιβολίες για τη διεξαγωγή του πρώτου τετ-α-τετ μεταξύ των δύο ανδρών μετά την επάνοδο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «νομίζω ότι θα τα πάμε καλά με την Κίνα, αλλά πρέπει να έχουμε μια δίκαιη συμφωνία. Πρέπει να είναι δίκαιη», τόνισε ο Τραμπ στην εκπομπή «Mornings with Maria» του δικτύου, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη.

«Μη βιώσιμοι» οι δασμοί ύψους 100%



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η πρότασή του για 100% δασμούς στα προϊόντα από την Κίνα δεν θα είναι βιώσιμη, αλλά κατηγόρησε την Κίνα για το τελευταίο αδιέξοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, το οποίο ξεκίνησε με τον αυστηρότερο έλεγχο του Πεκίνου στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Όταν ρωτήθηκε αν οι δασμοί τέτοιου ύψους είναι βιώσιμοι και τι επιπτώσεις θα έχουν στην αμερικανική οικονομία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν είναι βιώσιμος, αλλά αυτός είναι ο αριθμός».

«Με ανάγκασαν να το κάνω», είπε στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή από το Fox Business.

*Με πληροφορίες από South China Morning Post

Διαβάστε επίσης