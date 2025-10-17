Κίνα: «Σταλινικές» εκκαθαρίσεις στο στράτευμα - Εννέα ανώτεροι αξιωματούχοι αποβλήθηκαν από το Κόμμα

Φωτ. Αρχείου - Ο Zhang Youxia (μπροστά), νεοεκλεγμένος Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ορκίζεται μαζί με τα μέλη της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (από αριστερά προς τα δεξιά) Zhang Shengmin, Liu Zhenli, He Weidong, Li Shangfu και Miao Hua, μετά την εκλογή τους κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου (NPC) στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, Κίνα, στις 11 Μαρτίου 2023.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας απέβαλε εννέα ανώτερους στρατηγούς σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες καταστολές κατά του στρατού των τελευταίων δεκαετιών.

Οι εννέα άνδρες ήταν ύποπτοι για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Κίνας.

Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν στρατηγοί τριών αστέρων και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, η οποία είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων. Έχουν επίσης αποβληθεί από το στράτευμα.

Αν και η δήλωση παρουσιάζει την αποβολή ως μέρος μιας εκστρατείας κατά της διαφθοράς, οι αναλυτές λένε ότι θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως πολιτική εκκαθάριση. Η αποβολή έρχεται την παραμονή της ολομέλειας του κόμματος, όπου η Κεντρική Επιτροπή θα συζητήσει το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και θα ψηφίσει για τα νέα μέλη, σημειώνει το BBC.

Οι εννέα αξιωματούχοι είναι:

He Weidong - Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC)

Miao Hua - Διευθυντής του τμήματος πολιτικών εργασιών της CMC

He Hongjun - Εκτελεστικός αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος πολιτικών εργασιών της CMC

Wang Xiubin - Εκτελεστικός αναπληρωτής διευθυντής του κέντρου κοινών επιχειρήσεων της CMC

Lin Xiangyang - Διοικητής της Ανατολικής Διοίκησης Στρατού

Qin Shutong - Πολιτικός επίτροπος του Στρατού

Yuan Huazhi - Πολιτικός επίτροπος του Ναυτικού

Wang Houbin - Διοικητής των Πυραυλικών Δυνάμεων

Wang Chunning - Διοικητής της Χωροφυλακής

Από τους εννέα αυτούς, ο He Weidong θεωρούνταν ο πιο εξέχων ως ο δεύτερος υψηλότερος αξιωματούχος του κινεζικού στρατού, μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος είναι πρόεδρος της CMC.

Οι γεωγραφικές διοικήσεις του κινεζικού στρατού.

Ο He Weidong εμφανίστηκε για τελευταία φορά τον Μάρτιο και η μακρά απουσία του από τη δημόσια σκηνή πυροδότησε εικασίες ότι ήταν υπό έρευνα στο πλαίσιο μιας εκκαθάρισης των ανώτατων στελεχών του στρατού.

Ήταν επίσης μέλος του Πολιτικού Γραφείου, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, γεγονός που τον έκανε το πρώτο εν ενεργεία μέλος του Πολιτικού Γραφείου που τέθηκε υπό έρευνα.

Η δήλωση του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι οι εννέα άνδρες «παραβίασαν σοβαρά την κομματική πειθαρχία και είναι ύποπτοι για σοβαρά εγκλήματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους, τα οποία αφορούν εξαιρετικά μεγάλα χρηματικά ποσά, είναι εξαιρετικά σοβαρής φύσης και έχουν εξαιρετικά επιζήμιες συνέπειες».

Πρόσθεσε ότι οι άνδρες αντιμετωπίζουν τώρα στρατιωτική δίωξη και ανέφερε ότι η τιμωρία τους αποτελεί «σημαντικό επίτευγμα στην εκστρατεία κατά της διαφθοράς του κόμματος και του στρατού».

Εξαφανισμένοι ανώτατοι αξιωματούχοι

Η CMC έχει δηλώσει εδώ και μήνες ότι θα προβεί σε σκληρά μέτρα, εκδίδοντας νέες κατευθυντήριες γραμμές τον Ιούλιο που καλούν για την εξάλειψη των «τοξικών επιρροών» στο στρατό και απαριθμούν «αυστηρούς κανόνες» για τα στελέχη.

Τα σκληρά μέτρα ακολουθούν μικρότερης κλίμακας δημόσιες εκκαθαρίσεις άλλων στρατιωτικών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των πρώην υπουργών Άμυνας Wei Fenghe και Li Shangfu.

Απομακρύνθηκαν επίσης ανώτατοι στρατηγοί των Πυραυλικών Δυνάμεων. Ένας από τους αντικαταστάτες τους ήταν ο Wang Houbin, ένας από τους εννέα αξιωματούχους που έχουν πλέον αποβληθεί από το κόμμα.

Ούτε οι πολιτικοί αξιωματούχοι γλίτωσαν, με πιο αξιοσημείωτη την εξαφάνιση του υπουργού Εξωτερικών Qin Gang το 2023. Ο άνδρας που τότε προοριζόταν να τον αντικαταστήσει, ο Liu Jianchao, δεν έχει εμφανιστεί από τον Ιούλιο.

Ένα πιο «καθαρό» και «υπάκουο» πολιτικό σύστημα

Ο Νιλ Τόμας, ερευνητής κινεζικής πολιτικής στο Asia Society Policy Institute, δήλωσε στην κινεζική υπηρεσία του BBC ότι οι εκκαθαρίσεις του Σι έχουν ως στόχο να προβάλλουν δύναμη.

«Κατά την άποψή του, η απομάκρυνση των διεφθαρμένων ή απίστων στελεχών αποτελεί την "αυτοεπανάσταση" του Κόμματος, προκειμένου να μετατραπεί σε έναν καθαρό, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό οργανισμό, ικανό να κυβερνά επ' αόριστον», δήλωσε.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι εκκαθαρίσεις μπορούν επίσης να καταστείλουν την πρωτοβουλία και να καταστήσουν τη διακυβέρνηση πιο άκαμπτη. «Αυτό είναι το τίμημα της εξουσίας του Σι: το σύστημα γίνεται πιο καθαρό και πιο υπάκουο, αλλά και πιο προσεκτικό — και, μερικές φορές, πιο εύθραυστο».

Πολλοί θα παρακολουθήσουν τώρα ποιοι θα παρευρεθούν στην επερχόμενη Τέταρτη Ολομέλεια, η οποία θα ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου. «Εάν η συμμετοχή μειωθεί, αυτό θα είναι το πιο σαφές δημόσιο μήνυμα μέχρι στιγμής για το πόσο εκτεταμένες ήταν οι εκκαθαρίσεις», δήλωσε ο Τόμας.

*Με πληροφορίες από BBC

