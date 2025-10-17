Κίνα: Κατηγορεί την Ουάσινγκτον για δημιουργία «παγκόσμιου πανικού» για τις σπάνιες γαίες

Το Πεκίνο απέρριψε το αίτημα του Λευκού Οίκου να άρει τους περιορισμούς για τις εξαγωγές των κρίσιμων πρώτων υλών.

Κίνα: Κατηγορεί την Ουάσινγκτον για δημιουργία «παγκόσμιου πανικού» για τις σπάνιες γαίες

Φωτ. Αρχείου 

AP/Mark Schiefelbein
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Κίνα κατηγόρησε την Πέμπτη τις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προκαλεί παγκόσμιο πανικό σχετικά με τους ελέγχους του Πεκίνου στις σπάνιες γαίες και υποστήριξε ότι ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έκανε «εξαιρετικά διαστρεβλωμένες» δηλώσεις σχετικά με έναν κορυφαίο Κινέζο διαπραγματευτή.

Το Πεκίνο απέρριψε το αίτημα του Λευκού Οίκου να άρει τους περιορισμούς για τις εξαγωγές των κρίσιμων πρώτων υλών.

Η επίσημη εφημερίδα του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος εξέδωσε επίσης μια απάντηση επτά σημείων, αφού κορυφαίοι Αμερικανοί διαπραγματευτές πρότειναν στο Πεκίνο να αποτρέψει την απειλή δασμών ύψους 100% στα κινεζικά προϊόντα, καταργώντας τα νέα μέτρα που το Πεκίνο θα θέσει σε ισχύ στις 8 Νοεμβρίου.

Ενώ οι επενδυτές έχουν πάρει μία ανάσα «ανακούφισης» από την αποφυγή ενός εμπορικού πολέμου εξαιτίας της αύξησης των δασμών τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, κάθε διπλωματική ανταλλαγή μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον ενέχει τον κίνδυνο να ανατρέψει την προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα αργότερα αυτό το μήνα - ένα σταθερό σημείο που έχει συμβάλει μέχρι στιγμής στη σταθεροποίηση της αγοράς.

«Η ερμηνεία των ΗΠΑ παραποιεί σοβαρά και υπερβάλλει τα μέτρα της Κίνας (έλεγχος εξαγωγών σπάνιων γαιών), προκαλώντας σκόπιμα περιττές παρεξηγήσεις και πανικό», δήλωσε ο Χε Γιονγκκιάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου, σε συνέντευξη Τύπου.

«Εφόσον οι αιτήσεις για άδεια εξαγωγής είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και προορίζονται για πολιτική χρήση, θα εγκρίνονται», πρόσθεσε.

Η επέκταση των ελέγχων της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών οδήγησε τους διαπραγματευτές και τους αναλυτές σε όλο τον κόσμο να αναρωτιούνται αν η Κίνα σκοπεύει να απαιτήσει από τους κατασκευαστές οποιουδήποτε προϊόντος σε ολόκληρο τον κόσμο που περιέχει ακόμη και ίχνη σπάνιων γαιών κινεζικής προέλευσης να υποβάλλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής προς τον τελικό προορισμό τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ανταλλαγή κατηγοριών

Το Πεκίνο αποδίδει την απροσδόκητη κλιμάκωση της ρητορικής στην αιφνιδιαστική επέκταση του «Κατάλογου Οντοτήτων» του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες στην Κίνα και αλλού που χρησιμοποιούν θυγατρικές για να παρακάμψουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές εξοπλισμού κατασκευής τσιπ και άλλων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Η Ουάσιγκτον αποδίδει την έναρξη της κίνησης της Κίνας στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «σοκαριστική».

Η κινεζική πλευρά υποστηρίζει ότι όχι μόνο ενημέρωσε την Ουάσιγκτον πριν ανακοινώσει το νέο καθεστώς αδειοδότησης, αλλά και ότι οι έλεγχοι είναι σύμφωνοι με μέτρα που εφαρμόζονται εδώ και καιρό σε άλλες μεγάλες οικονομίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν από καιρό υπερβάλει τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και έχουν καταχραστεί τους ελέγχους, υιοθετώντας πρακτικές διάκρισης κατά της Κίνας», αναφέρεται σε ένα από τα επτά infographics που δημοσίευσε η επίσημη εφημερίδα του κόμματος «People's Daily». Ο συντάκτης του δημοσιεύματος πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί έναν κατάλογο ελέγχου με πάνω από 3.000 είδη, σε σύγκριση με τα 900 του καταλόγου του Πεκίνου.

«Η εφαρμογή τέτοιων ελέγχων στις εξαγωγές είναι σύμφωνη με τη διεθνή πρακτική», ανέφερε η πρώτη εικόνα, επαναλαμβάνοντας τη στάση του Πεκίνου σχετικά με τα μέτρα από την ανακοίνωσή τους.

Η Ουάσιγκτον έχει παρόμοιους κανόνες από τη δεκαετία του 1950 και τα τελευταία χρόνια τους χρησιμοποιεί για να εμποδίσει ξένες εταιρείες ημιαγωγών να πωλούν τσιπ στην Κίνα, εάν αυτά έχουν κατασκευαστεί με χρήση αμερικανικής τεχνολογίας.

*Με πληροφορίες από Reuters

