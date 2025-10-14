Ο επόμενος «πόλεμος» Δύσης με Κίνα θα είναι για το ρήνιο - Ένα από τα σπανιότερα μέταλλα στη γη

Το Πεκίνο αυστηροποιεί ολοένα και περισσότερο τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κλιμακώνοντας τον δασμολογικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η Λαϊκή Δημοκρατία ήδη αποθηκεύει ένα ακόμη πολύ σπάνιο μέταλλο. Αυτό θα μπορούσε ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια επανεξοπλισμού ευρωπαϊκών χωρών όπως της Γερμανίας.

Η Κίνα υιοθετεί μια στρατηγική προσέγγιση για τον εφοδιασμό της οικονομίας της με πρώτες ύλες. Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι η Κίνα χρησιμοποιεί το de facto μονοπώλιό της στην εξόρυξη και παραγωγή των λεγόμενων σπάνιων γαιών ως όπλο στον εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόλις στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, το Πεκίνο εφάρμοσε πρόσθετες άδειες εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των 17 αναντικατάστατων ορυκτών, χωρίς τα οποία μεγάλα τμήματα της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας δεν θα λειτουργούσαν , μετά την εισαγωγή ελέγχων στις εξαγωγές αυτών των κρίσιμων μετάλλων τον Απρίλιο.

Ανησυχώντας ότι η Κίνα θα μπορούσε για άλλη μια φορά να περιορίσει σοβαρά τις παραδόσεις και να θέσει σε κίνδυνο την προμήθεια μαγνητών υψηλής απόδοσης στην αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αμέσως με δρακόντεια αντίποινα, ύψους 100%, σε όλα τα κινεζικά προϊόντα.

Αλλά αυτή η ανοιχτή ανταλλαγή χτυπημάτων για τις σπάνιες γαίες είναι μόνο η πιο ορατή πτυχή του πολέμου πρώτων υλών της Κίνας με τη Δύση, ο οποίος κλιμακώνεται εδώ και μήνες. Αποκρύπτει το γεγονός ότι το Πεκίνο έχει ανοίξει εδώ και καιρό άλλα πεδία μαχών.

Επίσης, διακόπτει την προμήθεια γερμανίου στη Γερμανία. Και μια άλλη επίθεση, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όχι μόνο έχει τη δυνατότητα να παραλύσει μεγάλα τμήματα της γερμανικής βιομηχανίας, όπως συνέβη με τις σπάνιες γαίες, αλλά θα μπορούσε επίσης να θέσει σε κίνδυνο τον στρατιωτικό επανεξοπλισμό της Γερμανίας, μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Τι είναι το ρήνιο

Το ζήτημα αφορά το ρήνιο, ένα εξαιρετικά σπάνιο, κρίσιμο μέταλλο για την αεροναυπηγική βιομηχανία, για το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα δεν έχουν ακούσει ποτέ.

Σύμφωνα με την εταιρεία εμπορίας εξειδικευμένων μετάλλων Tradium, η τιμή έχει αυξηθεί από λίγο πάνω από 2.000 δολάρια ανά κιλό σε πάνω από 4.000 δολάρια ανά κιλό από την αρχή του έτους.

Όπως και με τις σπάνιες γαίες και το γερμάνιο, αυτό οφείλεται επίσης σε μια στρατηγική μετατόπιση στην πολιτική πρώτων υλών της Κίνας.

Μετά τον πόλεμο των δασμών, η κατασκευή αεροσκαφών έχει επίσης γίνει μήλο της έριδος μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου. Η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αεροσκάφη Boeing από τις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, ο Τραμπ πρότεινε την απαγόρευση των εξαγωγών ανταλλακτικών της Boeing στην Κίνα.

Το Πεκίνο αντιδρά προσπαθώντας να ενισχύσει τη δική του βιομηχανία αεροσκαφών. Με το Comac C919, η Κίνα διαθέτει εδώ και καιρό ένα επιβατικό αεροσκάφος που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου στην Κίνα και κατασκευάζεται από την κρατική εταιρεία. Το αεροσκάφος είναι η απάντηση της Κίνας στα Airbus A320 και Boeing 737 από τη Δύση. Παρόλο που το Πεκίνο έχει υποχρεώσει εδώ και καιρό τις κρατικές αεροπορικές εταιρείες του να αγοράσουν το αεροσκάφος, εξακολουθεί να λειτουργεί με ζημία.

Αυτό συμβαίνει επειδή πολλά εξαρτήματα, όπως οι κινητήρες για το C919, προέρχονται από το εξωτερικό. Από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, η Κίνα πιέζει σκληρά για να αυξήσει την παραγωγή και να ανεξαρτητοποιηθεί από τη Δύση.

Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το ρήνιο: Το μέταλλο είναι ένα βασικό συστατικό στα υπερκράματα με βάση το νικέλιο, από τα οποία χυτεύονται οι λεπίδες των στροβίλων των σύγχρονων κινητήρων τζετ.

Το ρήνιο είναι ένα από τα σκληρότερα και πυκνότερα μέταλλα στον κόσμο, με ένα από τα υψηλότερα σημεία τήξης, και οξειδώνεται δύσκολα όταν εκτίθεται σε οξυγόνο. Στον περιοδικό πίνακα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο βολφράμιο, το οποίο χρησιμοποιείται σε πυρομαχικά που διαπερνούν τη θωράκιση. Επομένως, το ρήνιο καθιστά τις πτερύγια των στροβίλων εξαιρετικά ανθεκτικές στη θραύση και στη θερμότητα. Κανένα σύγχρονο τζετ δεν θα απογειωνόταν χωρίς ρήνιο.

Για να ενισχύσει την παραγωγή αεροσκαφών, η Κίνα άρχισε να δημιουργεί ένα στρατηγικό απόθεμα ρηνίου το 2024 και να αγοράζει συστηματικά την αγορά. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο: Το ρήνιο είναι ένα από τα σπανιότερα στοιχεία στον φλοιό της Γης. Σύμφωνα με το USGS, μόλις 62 τόνοι του μετάλλου παρήχθησαν παγκοσμίως πέρυσι.

Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να επαναφέρουν το ρήνιο στον κατάλογο των κρίσιμων μετάλλων φέτος – όπως ακριβώς και οι σπάνιες γαίες. «Η Κίνα αναμένεται να ενισχύσει την αεροπορική της βιομηχανία μακροπρόθεσμα και, όπως και με τις σπάνιες γαίες, να ακολουθήσει μια στρατηγική ατζέντα για το ρήνιο», λέει ο ειδικός στο Tradium, Φρανκ Μάιερ. Επομένως, η μείωση της ζήτησης είναι απίθανη. Αντιθέτως: Η ζήτηση για την κινεζική αεροπορική βιομηχανία θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.

Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τον υπόλοιπο κόσμο. Η ζήτηση για αεροσκάφη —και επομένως και για ρήνιο— θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Τόσο η Airbus όσο και η Boeing αναμένουν ότι θα χρειαστούν πάνω από 40.000 νέα επιβατικά και εμπορευματικά αεροσκάφη τα επόμενα 20 χρόνια, καθώς οι γερασμένοι και λιγότερο αποδοτικοί στόλοι αντικαθίστανται σταδιακά.

Σε αυτό προστίθεται η στρατιωτική απαίτηση: Για τον επανεξοπλισμό των στρατών της Ευρώπης και την αποτροπή των εδαφικών φιλοδοξιών της Ρωσίας, θα χρειαστούν εκατοντάδες νέα μαχητικά αεροσκάφη τα επόμενα δέκα χρόνια. Και μια πραγματική αντικατάσταση του ρηνίου δεν φαίνεται πουθενά: «Δεν υπάρχουν πραγματικές προοπτικές για επιλογές αντικατάστασης στα κράματα που χρησιμοποιούνται σε πτερύγια και περιβλήματα στροβίλων. Η απουσία του ρηνίου θα σήμαινε σημαντική υποβάθμιση στην ποιότητα», λέει ο Meier.

Το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής ρηνίου προέρχεται από τη Χιλή

Σε αντίθεση με τις σπάνιες γαίες, η Κίνα δεν ελέγχει την παραγωγή ρηνίου. Περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής ρηνίου προέρχεται από τη Χιλή, το υπόλοιπο από την Πολωνία, τις ΗΠΑ και όλο και περισσότερο από την Κίνα. Ωστόσο, με την αγοραστική του δύναμη, το Πεκίνο μπορεί να κυριαρχήσει στην αγορά και τις τιμές: Μέχρι το 2023, η Κίνα είχε ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως ο μεγαλύτερος αγοραστής ρηνίου της Χιλής, απορροφώντας ουσιαστικά ολόκληρη την ετήσια παραγωγή του μετάλλου. Δεν υπάρχει χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση. Η αγορά χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμα συμβόλαια προμήθειας.

Και η αύξηση της εξόρυξης ρηνίου βραχυπρόθεσμα είναι σχεδόν αδύνατη. Το μέταλλο είναι τόσο σπάνιο που δεν σχηματίζει καν τα δικά του ορυκτά, αλλά εμφανίζεται μόνο ως υποπροϊόν ενός υποπροϊόντος: της εξόρυξης μολυβδαινίου, το οποίο με τη σειρά του παράγεται κατά την εξόρυξη χαλκού.

Το ρήνιο μπορεί να εξαχθεί μόνο με τη δέσμευση μικροσκοπικών ποσοτήτων αερίων που περιέχουν ρήνιο κατά τη διάρκεια της ψησίματος του βράχου, τη μετατροπή τους σε οξύ, τον χημικό καθαρισμό τους και τη στερεοποίησή τους.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη και δαπανηρή διαδικασία. Στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, η Κίνα βρήκε μια άλλη πηγή μόχλευσης πρώτων υλών για το άμεσο μέλλον.

Πηγή: ntv.de