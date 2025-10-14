Ο επόμενος «πόλεμος» Δύσης με Κίνα θα είναι για το ρήνιο - Ένα από τα σπανιότερα μέταλλα στη γη

Η απάντηση του Πεκίνου στην Airbus και στην Boeing 

Newsbomb

Ο επόμενος «πόλεμος» Δύσης με Κίνα θα είναι για το ρήνιο - Ένα από τα σπανιότερα μέταλλα στη γη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Πεκίνο αυστηροποιεί ολοένα και περισσότερο τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κλιμακώνοντας τον δασμολογικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η Λαϊκή Δημοκρατία ήδη αποθηκεύει ένα ακόμη πολύ σπάνιο μέταλλο. Αυτό θα μπορούσε ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια επανεξοπλισμού ευρωπαϊκών χωρών όπως της Γερμανίας.

Η Κίνα υιοθετεί μια στρατηγική προσέγγιση για τον εφοδιασμό της οικονομίας της με πρώτες ύλες. Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι η Κίνα χρησιμοποιεί το de facto μονοπώλιό της στην εξόρυξη και παραγωγή των λεγόμενων σπάνιων γαιών ως όπλο στον εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόλις στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, το Πεκίνο εφάρμοσε πρόσθετες άδειες εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των 17 αναντικατάστατων ορυκτών, χωρίς τα οποία μεγάλα τμήματα της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας δεν θα λειτουργούσαν , μετά την εισαγωγή ελέγχων στις εξαγωγές αυτών των κρίσιμων μετάλλων τον Απρίλιο.

Ανησυχώντας ότι η Κίνα θα μπορούσε για άλλη μια φορά να περιορίσει σοβαρά τις παραδόσεις και να θέσει σε κίνδυνο την προμήθεια μαγνητών υψηλής απόδοσης στην αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αμέσως με δρακόντεια αντίποινα, ύψους 100%, σε όλα τα κινεζικά προϊόντα.

Αλλά αυτή η ανοιχτή ανταλλαγή χτυπημάτων για τις σπάνιες γαίες είναι μόνο η πιο ορατή πτυχή του πολέμου πρώτων υλών της Κίνας με τη Δύση, ο οποίος κλιμακώνεται εδώ και μήνες. Αποκρύπτει το γεγονός ότι το Πεκίνο έχει ανοίξει εδώ και καιρό άλλα πεδία μαχών.

Επίσης, διακόπτει την προμήθεια γερμανίου στη Γερμανία. Και μια άλλη επίθεση, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όχι μόνο έχει τη δυνατότητα να παραλύσει μεγάλα τμήματα της γερμανικής βιομηχανίας, όπως συνέβη με τις σπάνιες γαίες, αλλά θα μπορούσε επίσης να θέσει σε κίνδυνο τον στρατιωτικό επανεξοπλισμό της Γερμανίας, μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Τι είναι το ρήνιο

Το ζήτημα αφορά το ρήνιο, ένα εξαιρετικά σπάνιο, κρίσιμο μέταλλο για την αεροναυπηγική βιομηχανία, για το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα δεν έχουν ακούσει ποτέ.

Σύμφωνα με την εταιρεία εμπορίας εξειδικευμένων μετάλλων Tradium, η τιμή έχει αυξηθεί από λίγο πάνω από 2.000 δολάρια ανά κιλό σε πάνω από 4.000 δολάρια ανά κιλό από την αρχή του έτους.

Όπως και με τις σπάνιες γαίες και το γερμάνιο, αυτό οφείλεται επίσης σε μια στρατηγική μετατόπιση στην πολιτική πρώτων υλών της Κίνας.

Μετά τον πόλεμο των δασμών, η κατασκευή αεροσκαφών έχει επίσης γίνει μήλο της έριδος μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου. Η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αεροσκάφη Boeing από τις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, ο Τραμπ πρότεινε την απαγόρευση των εξαγωγών ανταλλακτικών της Boeing στην Κίνα.

Το Πεκίνο αντιδρά προσπαθώντας να ενισχύσει τη δική του βιομηχανία αεροσκαφών. Με το Comac C919, η Κίνα διαθέτει εδώ και καιρό ένα επιβατικό αεροσκάφος που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου στην Κίνα και κατασκευάζεται από την κρατική εταιρεία. Το αεροσκάφος είναι η απάντηση της Κίνας στα Airbus A320 και Boeing 737 από τη Δύση. Παρόλο που το Πεκίνο έχει υποχρεώσει εδώ και καιρό τις κρατικές αεροπορικές εταιρείες του να αγοράσουν το αεροσκάφος, εξακολουθεί να λειτουργεί με ζημία.

Αυτό συμβαίνει επειδή πολλά εξαρτήματα, όπως οι κινητήρες για το C919, προέρχονται από το εξωτερικό. Από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, η Κίνα πιέζει σκληρά για να αυξήσει την παραγωγή και να ανεξαρτητοποιηθεί από τη Δύση.

Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το ρήνιο: Το μέταλλο είναι ένα βασικό συστατικό στα υπερκράματα με βάση το νικέλιο, από τα οποία χυτεύονται οι λεπίδες των στροβίλων των σύγχρονων κινητήρων τζετ.

Το ρήνιο είναι ένα από τα σκληρότερα και πυκνότερα μέταλλα στον κόσμο, με ένα από τα υψηλότερα σημεία τήξης, και οξειδώνεται δύσκολα όταν εκτίθεται σε οξυγόνο. Στον περιοδικό πίνακα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο βολφράμιο, το οποίο χρησιμοποιείται σε πυρομαχικά που διαπερνούν τη θωράκιση. Επομένως, το ρήνιο καθιστά τις πτερύγια των στροβίλων εξαιρετικά ανθεκτικές στη θραύση και στη θερμότητα. Κανένα σύγχρονο τζετ δεν θα απογειωνόταν χωρίς ρήνιο.

Για να ενισχύσει την παραγωγή αεροσκαφών, η Κίνα άρχισε να δημιουργεί ένα στρατηγικό απόθεμα ρηνίου το 2024 και να αγοράζει συστηματικά την αγορά. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο: Το ρήνιο είναι ένα από τα σπανιότερα στοιχεία στον φλοιό της Γης. Σύμφωνα με το USGS, μόλις 62 τόνοι του μετάλλου παρήχθησαν παγκοσμίως πέρυσι.

Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να επαναφέρουν το ρήνιο στον κατάλογο των κρίσιμων μετάλλων φέτος – όπως ακριβώς και οι σπάνιες γαίες. «Η Κίνα αναμένεται να ενισχύσει την αεροπορική της βιομηχανία μακροπρόθεσμα και, όπως και με τις σπάνιες γαίες, να ακολουθήσει μια στρατηγική ατζέντα για το ρήνιο», λέει ο ειδικός στο Tradium, Φρανκ Μάιερ. Επομένως, η μείωση της ζήτησης είναι απίθανη. Αντιθέτως: Η ζήτηση για την κινεζική αεροπορική βιομηχανία θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.

Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τον υπόλοιπο κόσμο. Η ζήτηση για αεροσκάφη —και επομένως και για ρήνιο— θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Τόσο η Airbus όσο και η Boeing αναμένουν ότι θα χρειαστούν πάνω από 40.000 νέα επιβατικά και εμπορευματικά αεροσκάφη τα επόμενα 20 χρόνια, καθώς οι γερασμένοι και λιγότερο αποδοτικοί στόλοι αντικαθίστανται σταδιακά.

Σε αυτό προστίθεται η στρατιωτική απαίτηση: Για τον επανεξοπλισμό των στρατών της Ευρώπης και την αποτροπή των εδαφικών φιλοδοξιών της Ρωσίας, θα χρειαστούν εκατοντάδες νέα μαχητικά αεροσκάφη τα επόμενα δέκα χρόνια. Και μια πραγματική αντικατάσταση του ρηνίου δεν φαίνεται πουθενά: «Δεν υπάρχουν πραγματικές προοπτικές για επιλογές αντικατάστασης στα κράματα που χρησιμοποιούνται σε πτερύγια και περιβλήματα στροβίλων. Η απουσία του ρηνίου θα σήμαινε σημαντική υποβάθμιση στην ποιότητα», λέει ο Meier.

Το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής ρηνίου προέρχεται από τη Χιλή

Σε αντίθεση με τις σπάνιες γαίες, η Κίνα δεν ελέγχει την παραγωγή ρηνίου. Περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής ρηνίου προέρχεται από τη Χιλή, το υπόλοιπο από την Πολωνία, τις ΗΠΑ και όλο και περισσότερο από την Κίνα. Ωστόσο, με την αγοραστική του δύναμη, το Πεκίνο μπορεί να κυριαρχήσει στην αγορά και τις τιμές: Μέχρι το 2023, η Κίνα είχε ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως ο μεγαλύτερος αγοραστής ρηνίου της Χιλής, απορροφώντας ουσιαστικά ολόκληρη την ετήσια παραγωγή του μετάλλου. Δεν υπάρχει χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση. Η αγορά χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμα συμβόλαια προμήθειας.

Και η αύξηση της εξόρυξης ρηνίου βραχυπρόθεσμα είναι σχεδόν αδύνατη. Το μέταλλο είναι τόσο σπάνιο που δεν σχηματίζει καν τα δικά του ορυκτά, αλλά εμφανίζεται μόνο ως υποπροϊόν ενός υποπροϊόντος: της εξόρυξης μολυβδαινίου, το οποίο με τη σειρά του παράγεται κατά την εξόρυξη χαλκού.

Το ρήνιο μπορεί να εξαχθεί μόνο με τη δέσμευση μικροσκοπικών ποσοτήτων αερίων που περιέχουν ρήνιο κατά τη διάρκεια της ψησίματος του βράχου, τη μετατροπή τους σε οξύ, τον χημικό καθαρισμό τους και τη στερεοποίησή τους.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη και δαπανηρή διαδικασία. Στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, η Κίνα βρήκε μια άλλη πηγή μόχλευσης πρώτων υλών για το άμεσο μέλλον.

Πηγή: ntv.de

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικοπούλα της Σχολής Αστυφυλάκων «σάρωσε» τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Taekwondo

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (14/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.300.000 ευρώ

21:57TRAVEL

Εντυπωσιακό βίντεο drone με τις μοναδικές ομορφιές της Πάρου

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την Ισπανία με τιμωρητικούς δασμούς

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η «τρίπλα» Λεκορνί με το συνταξιοδοτικό απομακρύνει την πολιτική κρίση και τις εκλογές

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

21:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρή σε πάρκινγκ εντοπίστηκε συγγενής του Μιτ Ρόμνεϊ - Έπεσε από τον 5ο όροφο πάρκινγκ

21:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατο το σκηνικό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες - Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγμα κατά σκάφους καρτέλ κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας εξαπέλυσε ο Τραμπ - Βίντεο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε σταυροδρόμι η ειρήνη στη Γάζα: 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες έτοιμοι να ηγηθούν της επόμενης μέρας - Με την έγκριση του Ισραήλ

21:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Νότια Αφρική έγινε η 23η ομάδα που προκρίθηκε στα τελικά

21:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (14/10): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 56 εκατομμύρια ευρώ

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Αερογέφυρα ζωής» για το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας - Μεταφέρθηκε με αεροσκάφος στο Ηράκλειο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο επόμενος «πόλεμος» Δύσης με Κίνα θα είναι για το ρήνιο - Ένα από τα σπανιότερα μέταλλα στη γη

21:05ΚΟΣΜΟΣ

«Παίρνουν φωτιά» τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν: Εκτόξευση πυραύλων

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Τη Βόρεια Ιρλανδία ως «μοντέλο» για το μέλλον της Γάζας προωθεί η Βρετανία

20:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Επεισοδιακές συλλήψεις για ναρκωτικά – Οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός στο Sındırgı

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες μας θρηνούν για τον πατέρα τους» λέει η σύζυγός του - Η περιουσία των 250 εκατομμυρίων δολαρίων

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

21:05ΚΟΣΜΟΣ

«Παίρνουν φωτιά» τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν: Εκτόξευση πυραύλων

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο επόμενος «πόλεμος» Δύσης με Κίνα θα είναι για το ρήνιο - Ένα από τα σπανιότερα μέταλλα στη γη

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (14/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.300.000 ευρώ

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Αερογέφυρα ζωής» για το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας - Μεταφέρθηκε με αεροσκάφος στο Ηράκλειο

19:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μαγνητική ασπίδα της Γης εξασθενεί: Η μισή Ευρώπη κινδυνεύει - Τι είναι η «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

20:05LIFESTYLE

Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ευχάριστα νέα για τον Γερμανό θρύλο της Formula 1 - Τι αποκάλυψε δημοσιογράφος

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Πώς η παράδοση του 22χρονου ανέτρεψε τα σχέδια της ΕΛΑΣ - Περιμένουν να «μιλήσουν» τα κινητά τηλεφωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ