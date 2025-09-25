Η βιομηχανία ξεμένει από γερμάνιο - Σε απόγνωση η ευρωπαϊκή βιομηχανία

Μια εικόνα κρυστάλλου γερμανίου που δημιουργήθηκε με υπολογιστή, στην έδρα της Hewlett-Packard Co. στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας, Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2002.

Η Κίνα κάνει επίδειξη δύναμης στις εξαγωγές πρώτων υλών εδώ και δύο χρόνια. Στα τέλη του περασμένου έτους, απαγόρευσε την εξαγωγή γαλλίου και γερμανίου στις ΗΠΑ σε αντίποινα για τους περιορισμούς της Ουάσινγκτον στα τσιπ. Σε αριθμούς, τον Ιούνιο η Κίνα εξήγαγε 95% λιγότερο γερμάνιο από ό,τι τον Ιανουάριο.

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές προς την Ευρώπη μειώθηκαν κατακόρυφα κατά σχεδόν 60% το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως ανέφερε η «Handelsblatt», επικαλούμενη την εταιρεία εμπορίας πρώτων υλών Tradium.

Ως εκ τούτου, έκδηλη να είναι η ανησυχία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. «Απόλυτος πανικός» εξαπλώνεται, δήλωσε στην εφημερίδα ο ειδικός σε θέματα γερμανίου, Κρίστιαν Χελ, της Tradium. «Σύμφωνα με χονδρικές εκτιμήσεις, η ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτή τη στιγμή δεν έχει το ισοδύναμο μιας παγκόσμιας ετήσιας παραγωγής».

Το γερμάνιο είναι ένας ημιαγωγός που χρησιμοποιείται κυρίως στις ηλεκτρικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των μικροτσίπ, των καλωδίων οπτικών ινών και των ηλιακών πάνελ. Είναι επίσης απαραίτητο για την αμυντική βιομηχανία. Περισσότερο από το 80% της παραγωγής του προήλθε από την Κίνα όταν η χώρα σταμάτησε τις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τιμή διπλασιάζεται

Οι τιμές στην παγκόσμια αγορά για το γερμάνιο υψηλής καθαρότητας έχουν διπλασιαστεί μέσα σε δύο χρόνια από τότε που η Κίνα άρχισε να περιορίζει τις εξαγωγές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Hell, οι πελάτες είναι προς το παρόν πρόθυμοι να πληρώσουν «σχεδόν οποιαδήποτε τιμή».

Ωστόσο, η έλλειψη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί γρήγορα: «Η ΕΕ θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει την κατασκευή στρατηγικών αποθεμάτων έως το 2023 – το αργότερο», δήλωσε στην εφημερίδα «Handelsblatt». Τώρα είναι πολύ αργά, καθώς η Κίνα δεν εξάγει πλέον γερμάνιο για αποθήκευση. Χρειάζονται επίσης νέες επιλογές ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την έκθεση, οι διαφορετικοί κανονισμοί εντός της ΕΕ επιβραδύνουν επίσης τα πράγματα.

Η ίδια η Κίνα έχει δημιουργήσει στρατηγικά αποθέματα παράλληλα με τους περιορισμούς στις εξαγωγές, όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Tradium, Matthias Rüth, σε συνέντευξή του στο ntv.de: «Εκτιμάται ότι 150 τόνοι γερμανίου έχουν αποθηκευτεί στην Κίνα - περίπου η παραγωγή ενός ολόκληρου έτους». Η Κίνα υπογραμμίζει έτσι τη δική της θέση στην αγορά στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η Κίνα επιδεικνύει επίσης την ισχύ της περιορίζοντας μαζικά τις εξαγωγές σπάνιων γαιών - μεταλλικών στοιχείων που είναι κρίσιμα για την παραγωγή smartphones, αυτοκινήτων και όπλων υψηλής τεχνολογίας, μεταξύ άλλων. Την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κίνα ανακοίνωσε ότι η έλλειψη εγκρίσεων εξαγωγών θα μπορούσε να οδηγήσει σε 46 διακοπές παραγωγής αυτόν τον μήνα. Και θα μπορούσαν να ακολουθήσουν κι άλλες, εκτιμούν αναλυτές σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης