Βόρεια Κορέα: Απειλεί με επιθετικές ενέργειες μετά την έλευση αμερικάνικου αεροπλανοφόρου

Η δήλωση του υπουργού Άμυνας της Βόρειας Κορέας μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο KCNA.

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας Νο Κουάνγκ Τσολ απείλησε σήμερα ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε πιο «επιθετικές ενέργειες», καταδικάζοντας την άφιξη ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου τη Νότια Κορέα και την πρόσφατη επίσκεψη Αμερικανών και Κορεατών αξιωματούχων στα σύνορα των δύο χωρών.

Η δήλωση του υπουργού μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο KCNA.

