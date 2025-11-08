Βόρεια Κορέα: Απειλεί με επιθετικές ενέργειες μετά την έλευση αμερικάνικου αεροπλανοφόρου
Η δήλωση του υπουργού Άμυνας της Βόρειας Κορέας μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο KCNA.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας Νο Κουάνγκ Τσολ απείλησε σήμερα ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε πιο «επιθετικές ενέργειες», καταδικάζοντας την άφιξη ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου τη Νότια Κορέα και την πρόσφατη επίσκεψη Αμερικανών και Κορεατών αξιωματούχων στα σύνορα των δύο χωρών.
Η δήλωση του υπουργού μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο KCNA.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΟΗΕ: Καταγγελίες κατά του Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν
01:22 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Εξετάζει Μπάσι ο Παναθηναϊκός και φέρνει Φαρίντ
23:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη
23:39 ∙ ΥΓΕΙΑ
Ημικρανίες: Οι 5 απαγορευμένες τροφές
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
22:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο Ντίμης Κρίτσας
22:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η Ρεθυμνιώτισσα που μαγεύει με τον χορό της
21:36 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα
08:34 ∙ WHAT THE FACT