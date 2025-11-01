Βόρεια Κορέα - Ξεκάθαρο μήνυμα: Η αποπυρηνικοποίησή της είναι όνειρο θερινής νυκτός

Η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου είναι ένα ανέφικτο «όνειρο θερινής νυκτός» μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέας KCNA, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Νωρίτερα σήμερα η Νότια Κορέα ανέφερε ότι το θέμα της αποπυρηνικοποίησης πρόκειται να συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής με την Κίνα.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ θα πραγματοποιήσουν συνάντηση κορυφής το Σάββατο, στο περιθώριο του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού που θα πραγματοποιηθεί στο Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας.

Το γραφείο του Λι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Σι και ο Λι θα συζητήσουν την αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου. «Η Δημοκρατία της Κορέας εξακολουθεί να αγνοεί ότι η προσπάθεια να αρνηθεί τη θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως πυρηνικής δύναμης και να μιλάει για το όνειρό της να επιτύχει την αποπυρηνικοποίηση απλώς αποκαλύπτει την έλλειψη κοινής λογικής», ανέφερε το KCNA, χρησιμοποιώντας τις συντομογραφίες για τη Δημοκρατία της Κορέας, την επίσημη ονομασία της Νότιας Κορέας, και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, την επίσημη ονομασία της Βόρειας Κορέας.

«Θα δείξουμε με υπομονή ότι η αποπυρηνικοποίηση είναι μια «ουτοπία» που δεν μπορεί ποτέ να πραγματοποιηθεί», ανέφερε το KCNA, επικαλούμενο δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Πακ Μιονγκ Χο.