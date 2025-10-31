Συνάντηση ΥΠΕΞ Λευκορωσίας – Βόρειας Κορέας για τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών

Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας Τσε Σον Χούι συναντήθηκε την Πέμπτη στο Μινσκ με τον υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας Μαξίμ Ριζενκόφ προκειμένου να συζητήσουν για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA).

Είχε προηγηθεί η επίσκεψη της Τσε Σον Χούι στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ.