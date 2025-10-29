Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

Στο κέντρο της Πιονγκγιάνγκ , ο ουρανός κόβεται στα δύο από μια τεράστια, τριγωνική πυραμίδα 105 ορόφων: το ξενοδοχείο Ryugyong. Ένα κτίριο-φάντασμα που στοίχισε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ και, τριάντα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής του, δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ ούτε έναν επισκέπτη.

