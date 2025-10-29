Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς
Χτίστηκε για να γίνει σύμβολο δύναμης και προόδου στη Βόρεια Κορέα, αλλά 38 χρόνια μετά, το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής» είναι ένα γυαλιστερό κουφάρι από τσιμέντο και LED
Στο κέντρο της Πιονγκγιάνγκ, ο ουρανός κόβεται στα δύο από μια τεράστια, τριγωνική πυραμίδα 105 ορόφων: το ξενοδοχείο Ryugyong. Ένα κτίριο-φάντασμα που στοίχισε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ και, τριάντα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής του, δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ ούτε έναν επισκέπτη.
