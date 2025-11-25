Eurostat: Αύξηση 22,3% στο πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μέσα σε έξι χρόνια

Η Eurostat καταγράφει σημαντική ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων τα τελευταία έξι χρόνια, με άνοδο 22,3% στην περίοδο 2019–2024. Η μέτρηση συνυπολογίζει τον πληθωρισμό, τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές, αποτυπώνοντας έτσι το πραγματικό ποσό που έχουν στη διάθεσή τους τα νοικοκυριά για κατανάλωση. Παράλληλα, σημειώνεται ισχυρή αύξηση της τελικής κατανάλωσης και αισθητή μείωση του ιδιωτικού χρέους.

Στη νέα ετήσια έκθεσή της, η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία δείχνει ότι η οικονομική ανάκαμψη της τελευταίας εξαετίας υπερκέρασε το υψηλό κόστος ζωής, βελτιώνοντας το επίπεδο ευημερίας του μέσου πολίτη. Με εξαίρεση την υποχώρηση του 2020 λόγω πανδημίας, το πραγματικό εισόδημα ακολούθησε σταθερά ανοδική πορεία. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα χρόνια του τρίτου μνημονίου, όταν η αύξηση των φορολογικών βαρών είχε «παγώσει» τον ρυθμό ανόδου των εισοδημάτων.

Ενδεικτικά, οι ετήσιες μεταβολές του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος ήταν ιδιαίτερα χαμηλές το 2016 και το 2017 (0,48% και 0,46% αντίστοιχα), ενώ το 2018 σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,05%. Αντίθετα, το 2021 καταγράφηκε άλμα 9%, ενώ το 2023 η άνοδος έφτασε το 5%.

Άνοδος κατανάλωσης και θεαματική μείωση ιδιωτικού χρέους

Η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος συνοδεύτηκε από σημαντική άνοδο της πραγματικής τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών — δείκτη που η Eurostat θεωρεί ακόμη πιο αντιπροσωπευτικό της ευημερίας. Στο διάστημα 2018–2024, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 17,8%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από το 2010 τα προ κρίσης επίπεδά της.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό του ιδιωτικού χρέους των νοικοκυριών σε σχέση με το εισόδημά τους μειώθηκε εντυπωσιακά. Ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κατά 32 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία εξαετία — από 90,3% σε 58,1% — αποτυπώνοντας σαφή αποκλιμάκωση του βαθμού χρέωσης.

Φορολογικές ελαφρύνσεις από το 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω μετρήσεις δεν περιλαμβάνουν τις νέες φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη φετινή ΔΕΘ και θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου. Τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα έως 40.000 ευρώ θα δουν μείωση τουλάχιστον δύο μονάδων στους φορολογικούς συντελεστές, με πρόσθετα οφέλη για οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, νέοι έως 25 ετών θα απαλλάσσονται πλήρως από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για τους νέους 25-30 ετών ο συντελεστής θα περιοριστεί στο 9%.

Αυτές οι παρεμβάσεις αναμένεται να αποτυπωθούν στις επόμενες εκθέσεις της Eurostat, πιθανόν ενισχύοντας περαιτέρω τις θετικές τάσεις.

