Eurostat: Ένας στους πέντε Έλληνες εργάστηκε περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα

Πανευρωπαϊκοί «πρωταθλητές» στην υπερεργασία οι Έλληνες, με περισσότερους από έναν στους πέντε να δουλεύει για πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 10,8 % των απασχολουμένων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάζονταν περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα στην κύρια και τη δευτερεύουσα απασχόλησή τους συνολικά.

Η χώρα μας βρίσκεται πρώτη με μεγάλη διαφορά μεταξύ των άλλων κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων που εργάστηκαν για περισσότερες από 45 ώρες τηνεβδομάδα να υπολογίζεται σε 20,9%, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Την Ελλάδα ακολουθεί η Κύπρος στην υπερεργασία, σημειώνοντας ποσοστό 16,6%, ενώ ακολουθεί η Μάλτα με 14,6%.

Αντίθετα το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στη γειτονική Βουλγαρία, όπου μόνο το 2,5% των ατόμων εργάστηκαν περισσότερες από 45 ώρες, τη Λετονία (4,1) και τη Ρουμανία (5,9%).

Ο χρόνος εργασίας μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα – συνδυάζοντας την κύρια και τη δευτερεύουσα απασχόληση – ήταν ο πιο συνηθισμένος στην ΕΕ, με το 72,3 % του συνόλου των απασχολουμένων να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Βουλγαρία (92,8 %), η Ρουμανία (90,6 %) και η Λετονία (86,9 %) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων σε αυτή την κατηγορία.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,9 % των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 20-64 ετών εργάζονταν έως 19 ώρες την εβδομάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (26,8 %), τη Δανία (25,5 %) και την Αυστρία (25,3 %). Αντίθετα, αυτή η κατηγορία ήταν η μικρότερη στη Ρουμανία (3,5 %), τη Βουλγαρία (4,6 %) και την Ελλάδα (6,1 %).

