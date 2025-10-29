Eurostat: Σταθερή, αλλά σε υψηλά επίπεδα, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Σε υψηλά επίπεδα, κυμάνθηκε η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2025 , σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή στα 28,72 ευρώ ανά 100 kWh, μειωμένη κατά 0,5% από 28,87 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Το μερίδιο των φόρων και των εισφορών στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 24,7% το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σε 27,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ως αποτέλεσμα, η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προ φόρων δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί στις τελικές τιμές για τους καταναλωτές.

Tα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Γερμανία ανέφερε τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, στα 38,35 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (35,71 ευρώ) και τη Δανία (34,85 ευρώ). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (10,40 ευρώ), τη Μάλτα (12,44 ευρώ) και τη Βουλγαρία (13,00 ευρώ).

Εξέλιξη των τιμών ηλεκτρισμού για νοικοκυριά στην Ευρώπη, στο διάστημα 2015-2025. Eurostat

Οι σημαντικότερες αυξήσεις και μειώσεις

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών στο Λουξεμβούργο (+31,3%), την Ιρλανδία (+25,9%) και την Πολωνία (+20,0%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-13,1%), τη Φινλανδία (-9,8%) και την Κύπρο (-9,5%).

Εκφρασμένες σε μονάδα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οι υψηλότερες για τα νοικοκυριά στην Τσεχία (39,16), την Πολωνία (34,96) και την Ιταλία (34,40), ενώ οι χαμηλότερες καταγράφηκαν στη Μάλτα (13,68), την Ουγγαρία (15,01) και τη Φινλανδία (18,70). Σε μονάδα αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα κατέγραψε (27,85) τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φυσικό αέριο

Σε ό,τι αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 8,1% για τα νοικοκυριά της ΕΕ, στα 11,43 ευρώ ανά 100 kWh από 12,44 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Σύμφωνα με τη Eurostat, αυτές οι διακυμάνσεις των τιμών φυσικού αερίου, σηματοδοτούν την επιστροφή στην περίοδο πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Το ποσοστό των φόρων και των εισφορών στις τελικές τιμές φυσικού αερίου έχει αυξηθεί ελαφρώς από 30% το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σε 31,1% το πρώτο εξάμηνο του 2025, υποδεικνύοντας περαιτέρω μείωση των επιδοτήσεων που εφαρμόστηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα.

Εξέλιξη τιμών φυσικού αερίου για νοικοκυριά στο διάστημα 2015-2025. Eurostat

Οι τιμές του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η Σουηδία κατέγραψε τις υψηλότερες τιμές στα 21,30 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από την Ολλανδία (16,17 ευρώ) και τη Δανία (13,06 ευρώ). Αντίθετα, η Ουγγαρία (3,07 ευρώ ανά 100 kWh), η Κροατία (4,61 ευρώ) και η Ρουμανία (5,59 ευρώ) σημείωσαν τις χαμηλότερες τιμές.

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στην Εσθονία (+23,9%), τη Βουλγαρία (+23,6%) και τη Σουηδία (+20,9%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-12,7%), την Αυστρία (-11,5%) και την Τσεχία (-10,9%).

Eκφρασμένες σε μονάδα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά καταγράφηκαν στη Σουηδία (17,55), την Πορτογαλία (15,34) και την Ολλανδία (13,80). Οι χαμηλότερες τιμές με βάση την ΜΑΔ ήταν στην Ουγγαρία (4,43), την Κροατία (6,47) και το Λουξεμβούργο (7,04). Σε μονάδα αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα κατέγραψε (10,61) τιμή φυσικού αερίου.