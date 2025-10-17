Σπατάλη τροφίμων: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» για το 2023 - Κάθε κάτοικος πέταξε 201 κιλά

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα πέταξε συνολικά 2,09 εκατομμύρια τόνους τροφίμων το 2023 - Στην Τσεχία, η οποία έχει παρόμοιο πληθυσμό, πετάγονται μόλις οι μισοί τόνοι φαγητού

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Σπατάλη τροφίμων: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» για το 2023 - Κάθε κάτοικος πέταξε 201 κιλά
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σπατάλη τροφίμων παραμένει ένα ανησυχητικό πρόβλημα, όπως καταδεικνύουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τα στοιχεία της Eurostat, που παρουσίασαν απογοητευτικά δεδομένα για την Ελλάδα.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά την ποσότητα τροφίμων που πετιούνται ανά κάτοικο, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση πίσω μόνο από Κύπρο και Δανία.

foodwastebysector.jpg

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, το 2023 η Ελλάδα πέταξε περισσότερο από 2 εκατομμύρια τόνους φαγητού (2.091.442 τόνοι), αριθμός που παραμένει σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το 2020. Κάθε Έλληνας σπαταλά περίπου 201 κιλά τροφίμων ετησίως, επίδοση που την κατατάσσει τρίτη στην Ευρώπη μετά την Κύπρο και τη Δανία.

Για σύγκριση, στην Τσεχία, η οποία έχει παρόμοιο πληθυσμό, πετάγονται μόλις οι μισοί τόνοι φαγητού. Παρόμοια υψηλή είναι και η ποσότητα τροφίμων που πετιέται στην Ολλανδία, αν και ο πληθυσμός της είναι σχεδόν διπλάσιος.

eurostat.jpg

Η ανάλυση δείχνει πως το 44,3% της σπατάλης οφείλεται στα νοικοκυριά, με 926.509 τόνους να καταλήγουν στα σκουπίδια των ελληνικών σπιτιών. Το υπόλοιπο 56% προέρχεται από την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, το εμπόριο και την εστίαση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνολικά πετιούνται 58,2 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων ετησίως, με τα νοικοκυριά να ευθύνονται για το 53% αυτής της ποσότητας. Ωστόσο, ένα θετικό σημείο για την Ελλάδα είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά ευθύνονται για μικρότερο ποσοστό σπατάλης (44%) σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ξεπερνά το 50%.

Επισημαίνεται πως «απόβλητα τροφίμων» περιλαμβάνουν τόσο τα φαγώσιμα μέρη των τροφίμων όσο και τα μη φαγώσιμα, και χαρακτηρίζονται ως τέτοια όταν έχουν αφαιρεθεί από την αλυσίδα εφοδιασμού ή προορίζονται να απορριφθούν κατά την τελική κατανάλωση.

Η συνεχής σπατάλη τροφίμων προκαλεί περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για ενημέρωση, αλλαγή συμπεριφορών και εφαρμογή πολιτικών με στόχο τη μείωση της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Για νέα κατάθεση κλήθηκε ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη και η σύντροφός του

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι 6 τρόποι για να καταλάβεις ότι το κινητό σου έχει χακαριστεί

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία για καταζητούμενο πρώην πρύτανη που φέρεται να δραπέτευσε με ελληνικό διαβατήριο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται από την αγορά τρόφιμο με την επωνυμία «Σταφιδοκέικ – The Cookie Masters»

15:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης για τα προβλήματα στο ΣΕΦ: «Ο Ολυμπιακός έχει την απόλυτη ευθύνη της επισκευής»

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι φίλοι σου βγάζουν περισσότερα χρήματα; Γιατί το οικονομικό χάσμα στις παρέες είναι αιτία σύγκρουσης

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 44χρονου από τον 24ο όροφο του «Πύργου Απόλλων» – «Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Η ποδηλατάδα του Ιρανού προέδρου στους άδειους δρόμους - Βίντεο

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στο MyCar και τι αλλάζει με τα πρόστιμα

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Παπασταύρου με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας - Δείτε την κοινή πρόσκληση για την 6η Υπουργική Διάσκεψη του P-TEC που συνυπογράφουν

15:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Λούκα Βιλντόζα: Σοκάρει η κατάθεση της διασώστριας - «Με έπιασε από τον λαιμό και με σήκωσε»

15:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Επιστροφή Ζίβκοβιτς για ντέρμπι - Εκτός ο Παβλένκα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Πλατεία Αγίας Ειρήνης: 31χρονος είχε εκπαιδεύσει ανήλικες να κλέβουν τσάντες - Πώς δρούσαν

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνήτης των ΗΠΑ κέρδισε 1.4 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας μπλάκτζακ στο Λας Βέγκας

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Σπατάλη τροφίμων: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» για το 2023 - Κάθε κάτοικος πέταξε 201 κιλά

14:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κομοτηνή: Σύλληψη 60χρονου στα σύνορα για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς προβάτων

14:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οριστικά χωρίς τρεις βασικούς κόντρα στον Άρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας και παράγοντας ποδοσφαίρου Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε με 3 σφαίρες μπροστά στα παιδιά του

15:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Λούκα Βιλντόζα: Σοκάρει η κατάθεση της διασώστριας - «Με έπιασε από τον λαιμό και με σήκωσε»

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο τσακωμός πριν τη διπλή δολοφονία - Το μυστηριώδες τηλεφώνημα στο Κολωνάκι μετά την εκτέλεση

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τα μικροπλαστικά βρίσκονται παντού - Μπορείτε να κάνετε ένα απλό πράγμα για να τα αποφύγετε

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι πύργου κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 44χρονου από τον 24ο όροφο του «Πύργου Απόλλων» – «Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

14:54ΥΓΕΙΑ

Χοληστερόλη: Πέντε τροφές που μειώνουν την LDL σε 3 μήνες

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξεκινά η δίκη για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης Λόλα - Βασανίστηκε μέχρι θανάτου

11:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ψέματα, κληρονομιές και μυστικά - Η αναπαράσταση λύνει το μυστήριο της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Ύποπτος ο γιος του

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία για καταζητούμενο πρώην πρύτανη που φέρεται να δραπέτευσε με ελληνικό διαβατήριο

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα δύο πρόσωπα του καιρού: Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι οι Ουσόλτσεφ - Η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας οικογένειας στοιχειώνει τη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ