Θεσσαλονίκη: Θύμα βιασμού 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της μετά τον χωρισμό

Μετά την καταγγελία της 23χρονης στις Αρχές, ο 27χρονος εντοπίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία και συνελήφθη

Στιγμές φρίκης φέρεται να έζησε μια 23χρονη στη Θεσσαλονίκη από τον 27χρονο με τον οποίο βρισκόταν σε σχέση, με τον εφιάλτη να γίνεται χειρότερος όταν χώρισαν, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στις Αρχές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια της διετούς σχέσης με τον 27χρονο, εκείνος την εξύβριζε με χυδαίους χαρακτηρισμούς, την απειλούσε ενώ έφτασε σε σημείο να την κρατήσει αιχμάλωτη μέσα στο σπίτι του. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εκείνος βιντεοσκοπούσε ερωτικές τους στιγμές χωρίς την συγκατάθεσή της.

Όπως υποστήριξε η νεαρή – σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μετά τον χωρισμό τους την παρενοχλούσε συστηματικά προκειμένου να υπάρξει επανασύνδεση και μάλιστα δύο φορές έπεσε θύμα βιασμού από τον 27χρονο, ενώ τη δεύτερη φορά, ανήμερα των Θεοφανίων βιντεοσκόπησε την πράξη του και μάλιστα στη συνέχεια της έστειλε το βίντεο προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του.

Μετά την καταγγελία της 23χρονης στις Αρχές, ο 27χρονος εντοπίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, εκδικητική πορνογραφία, παράνομη κατακράτηση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων. Η 23χρονη αναμένεται να εξεταστεί από Ιατροδικαστή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες (08-01-2026), εντόπισαν και συνέλαβαν 27χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου αστυνομικοί του Τ.Δ.Δ.Ε. Λευκού Πύργου σχημάτισαν δικογραφία για βιασμό, εκδικητική πορνογραφία, παράνομη κατακράτηση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων.

Προηγήθηκε καταγγελία 23χρονης ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία, τα τελευταία δύο έτη κι ενώ βρισκόταν σε σχέση με τον καταγγελλόμενο μέχρι το καλοκαίρι του 2025, την εξύβριζε με χυδαίους χαρακτηρισμούς, την απειλούσε, ενώ σε απροσδιόριστο χρόνο την κλείδωσε στην οικία του για μικρό χρονικό διάστημα, στερώντας την ελευθερία της. Επιπρόσθετα, βιντεοσκοπούσε ερωτικές τους στιγμές χωρίς την συγκατάθεσή της και από το καλοκαίρι του 2025, την παρενοχλούσε συστηματικά με σκοπό την επανασύνδεσή τους. Αρχές Νοεμβρίου πέρυσι, σε δασική περιοχή της Θεσσαλονίκης την εξανάγκασε σε ερωτική συνεύρεση, με χρήση σωματικής βίας και στις 06-01-2026 μετέβη στην οικία της με το πρόσχημα να συζητήσουν, σε υπόγειο χώρο στάθμευσης της οποίας την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες, παράλληλα, βιντεοσκοπούσε. Μόλις χθες (08-01-2026), ο 27χρονος, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, απέστειλε στην καταγγέλλουσα αποσπάσματα βιντεοληπτικού υλικού από την τελευταία τους συνεύρεση, απειλώντας την να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Από την κατοχή του κατασχέθηκε συσκευή κινητού τηλεφώνου η οποία θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Στην παθούσα χορηγήθηκε παραγγελία για την εξέτασή της από Ιατροδικαστή.

