Χατζηδάκης για ευλογιά: «Αν το πρόβλημα εξελιχθεί άσχημα, η Πολιτεία θα δώσει ενισχύσεις»

Αντιδράσεις προκαλεί στους κτηνοτρόφους, τη γαλακτοβιομηχανία και τις Περιφέρειες η αποτυχία περιορισμού της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τους εμπλεκόμενους φορείς να αποδίδουν ευθύνες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρά τις κοινές επικρίσεις, οι προτάσεις για τη διαχείριση της κρίσης διχάζουν, κυρίως στο ζήτημα της ενεργοποίησης προγράμματος εμβολιασμού.

Το υπουργείο επιχειρεί αφενός να απελευθερώσει αποζημιώσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργοποιώντας τη δεύτερη φάση ενισχύσεων για τις θανατώσεις ζώων και αφετέρου να εξισορροπήσει τα μέτρα βιοασφάλειας με τις ανάγκες των παραγωγών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο έκτακτων ενισχύσεων, ώστε να ενισχυθεί ο σημαντικός αυτός κλάδος του πρωτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε σήμερα (21/10) ότι «αν το πρόβλημα εξελιχθεί άσχημα, η Πολιτεία είναι εδώ ώστε να δώσει ενισχύσεις», σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Τη Δευτέρα (20/10), ανακοινώθηκε ότι αρχίζει η καταβολή της δεύτερης δόσης αποζημιώσεων ύψους 22 εκατ. ευρώ, με τα 10 εκατ. ευρώ να αποδίδονται άμεσα στις περιφέρειες. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, είχαν διατεθεί 30 εκατ. ευρώ για αντίστοιχες αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς.

Οι αποζημιώσεις ανά ζώο ανέρχονται σε 250 ευρώ για καθαρόαιμα και 220 ευρώ για τα υπόλοιπα, που αποτελούν την πλειονότητα.

Για τις ζωοτροφές, έχουν εγκριθεί 63 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε ενίσχυση 6 – 14 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με τη διάρκεια του εγκλεισμού. Οι πληρωμές αναμένεται να εκκινήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Διαβάστε επίσης