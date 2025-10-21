Χατζηδάκης για ευλογιά: «Αν το πρόβλημα εξελιχθεί άσχημα, η Πολιτεία θα δώσει ενισχύσεις»

«Παράθυρο» για έκτακτες ενισχύσεις από την κυβέρνηση, εν μέσω κρίσης στον κλάδο της κτηνοτροφίας εξαιτίας των κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Newsbomb

Χατζηδάκης για ευλογιά: «Αν το πρόβλημα εξελιχθεί άσχημα, η Πολιτεία θα δώσει ενισχύσεις»
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιδράσεις προκαλεί στους κτηνοτρόφους, τη γαλακτοβιομηχανία και τις Περιφέρειες η αποτυχία περιορισμού της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τους εμπλεκόμενους φορείς να αποδίδουν ευθύνες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρά τις κοινές επικρίσεις, οι προτάσεις για τη διαχείριση της κρίσης διχάζουν, κυρίως στο ζήτημα της ενεργοποίησης προγράμματος εμβολιασμού.

Το υπουργείο επιχειρεί αφενός να απελευθερώσει αποζημιώσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργοποιώντας τη δεύτερη φάση ενισχύσεων για τις θανατώσεις ζώων και αφετέρου να εξισορροπήσει τα μέτρα βιοασφάλειας με τις ανάγκες των παραγωγών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο έκτακτων ενισχύσεων, ώστε να ενισχυθεί ο σημαντικός αυτός κλάδος του πρωτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε σήμερα (21/10) ότι «αν το πρόβλημα εξελιχθεί άσχημα, η Πολιτεία είναι εδώ ώστε να δώσει ενισχύσεις», σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Τη Δευτέρα (20/10), ανακοινώθηκε ότι αρχίζει η καταβολή της δεύτερης δόσης αποζημιώσεων ύψους 22 εκατ. ευρώ, με τα 10 εκατ. ευρώ να αποδίδονται άμεσα στις περιφέρειες. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, είχαν διατεθεί 30 εκατ. ευρώ για αντίστοιχες αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς.

Οι αποζημιώσεις ανά ζώο ανέρχονται σε 250 ευρώ για καθαρόαιμα και 220 ευρώ για τα υπόλοιπα, που αποτελούν την πλειονότητα.

Για τις ζωοτροφές, έχουν εγκριθεί 63 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε ενίσχυση 6 – 14 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με τη διάρκεια του εγκλεισμού. Οι πληρωμές αναμένεται να εκκινήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:12ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος

12:01ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί οι Τούρκοι απαγόρευσαν την είσοδο στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη: Η άρνηση της Γενοκτονίας και η «εκδίκηση» του DNA - Τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω» - Η... μπηχτή για την Κωνσταντοπούλου

11:59LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Πέφτουν κορμιά» στη βραδινή ζώνη

11:58ΚΟΣΜΟΣ

«Σύμφωνοι» με τη θέση Τραμπ για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι: Υποστηρίζουν το πάγωμα της σημερινής γραμμής του μετώπου

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο καγκελάριος Μερτς υπερασπίζεται την έκκλησή του για μαζικές απελάσεις: «Ρωτήστε τις κόρες σας»

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι το κελί του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Santé του Παρισιού

11:50ΠΟΛΤΟΣ

Άγνωστος Στρατιώτης

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Απαγορεύονται οι πεθερές»: Η… κουζουλή αγγελία για σπίτι στα Χανιά

11:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: «Αν το πρόβλημα εξελιχθεί άσχημα, η Πολιτεία θα δώσει ενισχύσεις»

11:46ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τρομακτικό ατύχημα του Στράτου Σταματάκη στην ανάβαση Βραχασίου και το μήνυμά του – Βίντεο

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης στους «Financial Times»: Η πράσινη μετάβαση δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, να γίνει με κανόνες και σεβασμό στην κοινωνική συνοχή

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια μαύρη αγορά έργων Τέχνης και κοσμημάτων - Από τους «Ροζ Πάνθηρες» στους τολμηρούς «ερασιτέχνες» του Λούβρου

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Γυναίκα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα - Γειτόνισσά της έπεσε από τον πέμπτο

11:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι διαιτητές που σφυρίζουν Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Σμαραγδής: Ο Ιωάννης Καποδίστριας θα ανακηρυχθεί Άγιος

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Ένοχος για τρομοκρατία κρίθηκε ο δράστης που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό Φίτσο - Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια κάθειρξης

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Πώς υποδέχτηκαν στις φυλακές οι κρατούμενοι τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας

11:22ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στο Ωνάσειο: Τα ελληνόπουλα δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν πια στο εξωτερικό - Τα πιο σύγχρονα χειρουργεία για μεταμοσχεύσεις και καρδιολογική αντιμετώπιση παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Το αποχαιρετιστήριο φιλί στη Μπρούνι και η συμπαράσταση του κόσμου

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι το κελί του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Santé του Παρισιού

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές την 28η Οκτωβρίου - Πού αναμένονται μπόρες στην παρέλαση

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, ΝΕΑΡ στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

12:01ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί οι Τούρκοι απαγόρευσαν την είσοδο στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη: Η άρνηση της Γενοκτονίας και η «εκδίκηση» του DNA - Τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Η μάνα σου»: Η απίστευτη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε ερώτηση δημοσιογράφου

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Γιατί η αστυνομία μπορεί να συλλάβει τους κλέφτες, αλλά δεν θα βρει ποτέ τα λάφυρα - Οι «Πουαρό» που δίνουν μάχη με τον χρόνο

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική παράσυρση 85χρονης - «Ούτε φρενάρισμα δεν ακούστηκε»

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη Ρομά έκλεβε κινητά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω» - Η... μπηχτή για την Κωνσταντοπούλου

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

10:44LIFESTYLE

Μάιλι Σάιρους: Αγνώριστη, με νέο look στο εξώφυλλο της γαλλικής Vogue

10:48LIFESTYLE

Πρίγκιπας Άντριου: 22 χρόνια δεν πλήρωνε ενοίκιο για την έπαυλή του - Δεν μπορεί να του κάνει έξωση ο Κάρολος

11:59LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Πέφτουν κορμιά» στη βραδινή ζώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ