Με απόφαση Τσιάρα επί πλέον 10 εκατ. € στις Περιφέρειες για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς

Πρόκειται για την α΄ δόση της δεύτερης φάσης ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν τα ζώα τους, ύψους 22 εκατ. €- Έχουν ήδη δοθεί 30 εκατ. €.

Newsbomb

Με απόφαση Τσιάρα επί πλέον 10 εκατ. € στις Περιφέρειες για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς
SOOC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, εγκρίθηκε νέα δέσμη χρηματοδοτήσεων ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ προς τις Περιφέρειες της χώρας, που αφορά την πρώτη δόση της δεύτερης φάσης αποζημιώσεων για θανατώσεις ζώων λόγω της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, αλλά και λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών.

Οι χρηματοδοτήσεις υλοποιούνται μέσα από τις αποφάσεις 285274, 285269 και 285264, που αφορούν ενισχύσεις και αποζημιώσεις για θανατώσεις ζώων λόγω επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης, καθώς και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση και εκρίζωση της ζωονόσου. .

Η συνολική χρηματοδότηση για τη δεύτερη φάση των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πρώτη δόση των 10 εκατ. ευρώ θα αποδοθεί στις Περιφέρειες μέχρι αύριο, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία πληρωμών και ενισχύσεων των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου είχαν ήδη καταβληθεί 30 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις λόγω θανατώσεων ζώων εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αποδεικνύοντας τη συνέπεια του Υπουργείου απέναντι στους παραγωγούς και την κτηνοτροφική οικονομία της χώρας.

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε:
«Στηρίζουμε με συνέπεια τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν και ταυτόχρονα ενισχύουμε τις Περιφέρειες και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Καλώ και πάλι όλους τους εμπλεκομένους να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας γιατί αυτός είναι ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος να προστατεύσουμε τη ζωική παραγωγή μας. Το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας βρίσκεται στα χέρια όλων μας».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανάστατοι οι κάτοικοι στο κέντρο του Ηρακλείου: Γέμισε ποντίκια κεντρικός δρόμος - Δείτε βίντεο

14:45LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της-Συνεχίζονται οι «σπόντες» για εγκυμοσύνη

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Θα επιτρέπεται στον στρατό να καταρρίπτει «απειλητικά drones»

14:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πέθανε στα 36 του χρόνια πρώην επαγγελματίας αθλητής που ήταν υπό κράτηση

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

14:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 18χρονος που κατηγορείται για εκμετάλλευση ανηλίκων και παιδική πορνογραφία

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη κατά Βρετανικού Μουσείου: Το λιγότερο άστοχη η διοργάνωση δείπνου στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα

14:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα εποχή για το Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης - Δωρεά 2,5 εκατ. από την ΤΕΡΝΑ

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς θα γιορταστούν οι επέτειοι της 26ης και 28ης Οκτωβρίου - Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς κινδυνεύει να… αθετήσει τις υποσχέσεις του

14:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δωρεάν COSMOTE TV και 3.000 δώρα* γνωριμίας ΟΛΑ χωρίς κατάθεση από το Pamestoixima.gr

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Αρνείται ότι απαίτησε από τον Ζελένσκι να παραχωρήσει ολόκληρo το Ντονμπάς

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Κήρυξε την έναρξη διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρόιστον Ντρέντε: Υπέστη εγκεφαλικό ο πρώην άσος της Ρέαλ Μαδρίτης - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντέλιας βγαλμένος από το… Λούβρο: Η νέα παράσταση του νεαρού αρτίστα στην «OPAP Arena»

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη δράση στην Ευρώπη

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή

13:45ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Stéphane Boujnah (Euronext): Τελική η προσφορά για την ΕΧΑΕ, δεν προβλέπεται αύξηση στο τίμημα ή plan B

13:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανασφάλιστα οχήματα: Τα πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση – Πότε διπλασιάζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρόιστον Ντρέντε: Υπέστη εγκεφαλικό ο πρώην άσος της Ρέαλ Μαδρίτης - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

12:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρευνες για το αν πυροβόλησε τρίτος - Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης και γιατί «μπάζει» ο ισχυρισμός του 22χρονου

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο στο Ιράν - Με βαθύ ντεκολτέ η νύφη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ: «Είσαι άπιστη, μην το παίζεις θύμα»

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το STAR δείχνει τα «δόντια» του στον ανταγωνισμό – Τα νούμερα του «Voice»

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται – Δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ