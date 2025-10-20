Με απόφαση Τσιάρα επί πλέον 10 εκατ. € στις Περιφέρειες για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, εγκρίθηκε νέα δέσμη χρηματοδοτήσεων ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ προς τις Περιφέρειες της χώρας, που αφορά την πρώτη δόση της δεύτερης φάσης αποζημιώσεων για θανατώσεις ζώων λόγω της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, αλλά και λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών.

Οι χρηματοδοτήσεις υλοποιούνται μέσα από τις αποφάσεις 285274, 285269 και 285264, που αφορούν ενισχύσεις και αποζημιώσεις για θανατώσεις ζώων λόγω επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης, καθώς και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση και εκρίζωση της ζωονόσου. .

Η συνολική χρηματοδότηση για τη δεύτερη φάση των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πρώτη δόση των 10 εκατ. ευρώ θα αποδοθεί στις Περιφέρειες μέχρι αύριο, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία πληρωμών και ενισχύσεων των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου είχαν ήδη καταβληθεί 30 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις λόγω θανατώσεων ζώων εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αποδεικνύοντας τη συνέπεια του Υπουργείου απέναντι στους παραγωγούς και την κτηνοτροφική οικονομία της χώρας.

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε:

«Στηρίζουμε με συνέπεια τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν και ταυτόχρονα ενισχύουμε τις Περιφέρειες και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Καλώ και πάλι όλους τους εμπλεκομένους να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας γιατί αυτός είναι ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος να προστατεύσουμε τη ζωική παραγωγή μας. Το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας βρίσκεται στα χέρια όλων μας».