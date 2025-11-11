Προσλήψεις 1.005 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2025-2026

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη 1.005 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ–ΕΒΠ) ως πλήρους απασχόλησης αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2025-2026, με στόχο την κάλυψη λειτουργικών κενών.

Οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

116 σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

651 στην Παράλληλη Στήριξη (Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη)

138 σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

81 σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)

19 σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), σε θέσεις που δεν καλύφθηκαν από προηγούμενους προσληφθέντες

Σημειώνεται ότι 162 θέσεις παρέμειναν ακάλυπτες, λόγω έλλειψης υποψηφίων.

Οι προσληφθέντες πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από Δευτέρα 17 έως Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

