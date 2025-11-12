«Τελεσίγραφο» Ζαχαράκη σε Πελετίδη: Θέλει ο Δήμαρχος το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” στα σχολεία;

Νέο επεισόδιο στην κόντρα που έχει δημιουργηθεί και απασχολεί ακόμα και σήμερα την επικαιρότητα, μεταξύ του δήμου Πατρέων και της Κυβέρνησης.

Η κίνηση του δημάρχου Κώστα Πελετίδη να ξηλώσει την πινακίδα του έργου ανάπλασης σχολείων, σε σχολείο του δήμου του, προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, παρ ότι, ως αναφέρει ο ίδιος, εκτελούσε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Την σκυτάλη έλαβε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη η οποία, εν είδει τελεσιγράφου, ρωτά τον Δήμαρχο εάν θέλει ή όχι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» στα σχολεία του.

«Οι υπόλοιποι δήμαρχοι αγωνιούν για να μπουν τα σχολεία τους στην επόμενη φάση και κάνουν και τις απαραίτητες εργασίες αδειοδοτήσεις», δήλωσε η υπουργός τονίζοντας πως για να συνεχιστεί το πρόγραμμα στο δήμο Πατρέων, αυτό θα πρέπει υπεύθυνα και επίσημα να δηλωθεί από τον Δήμο.

Θα «σηκώσει το γάντι» ο δήμαρχος της Αχαικής πρωτεύουσας; Η θέση του πάντως είναι ξεκάθαρη, μάλιστα στην τελευταία ανακοίνωση της παράταξης του αναφέρθηκε πως ήδη έχει ετοιμαστεί φάκελος προς το υπουργείο με ενέργειες και παρεμβάσεις που δεν συνιστούν αναβάθμιση και συντήρηση σχολείων.

*Με πληροφορίες από Patrisnews

