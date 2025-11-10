Αντιδράσεις Πελετίδη κατά της εγκατάστασης της Chevron στο λιμάνι της Πάτρας

Μετά από την καλοκαιρινή αντιπαράθεση για τις φωτιές και το μήνυμα 112, έπειτα και από την πρόσφατη κίνηση του δημάρχου Πατρέων να ξηλώσει πινακίδα σε σχολείο, έρχεται ακόμη μια δήλωση του Κώστα Πελετίδη αυτή τη φορά κατά της Κοινοπραξίας «Chevron Energy Hellas».

Όπως αναφέρει το skaipatras, το ζήτημα αφορά στο λιμάνι της Πάτρας και τη χρήση του από την Κοινοπραξία «Chevron Energy Hellas», για την χερσαία εγκατάσταση των ερευνών, που σε περίπου 2 χρόνια από τώρα θα διεξάγουν σε Θαλάσσιο Οικόπεδο του Πατραϊκού κόλπου.

Η απόφαση ήδη έχει γνωστοποιηθεί στα υπουργεία Ενέργειας και Ναυτιλίας, απ’ όπου έχει δοθεί η διαβεβαίωση για νόμιμη χρήση παράκτιας έκτασης. Το πρότζεκτ, έχει την πλήρη κυβερνητική στήριξη και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την δημιουργία Εγκαταστάσεων στη στεριά, για αναλώσιμά των δύο Εταιρειών, που θα χρησιμοποιηθούν στις θαλάσσιες έρευνες. Στη μελέτη περιγράφεται, σύμφωνα με το δμηοσίευμα, ότι για κάθε μια θέση εργασίας της Κοινοπραξίας θα ανοίγουν 3 νέες θέσεις στην Πάτρα, σε τομείς όπως η εστίαση, η υπόδηση, η ένδυση, τα ξενοδοχεία κ.ά.

Η αντίδραση του Δήμου Πατρέων

Ωστόσο η εξέλιξη αυτή, φαίνεται να προσκρούει στον Δήμο Πατρέων, παρά το γεγονός πως ο χώρος, που θα μισθωθεί δεν του ανήκει, αντιθέτως είναι του Δημοσίου και του Υπερταμείου, που τον διαχειρίζεται ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ).

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ερωτηθείς από το Skaipatras για τη στάση, που θα κρατήσει έναντι της επερχόμενης χρήσης του Λιμένα της πόλης, έθεσε δύο ζητήματα: «Η παραλιακή της πόλης μας θα γίνει αποθήκη για να μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει τις εργασίες του; Δηλαδή, το όνειρό μας ήταν το πώς θα έρθει κάποιος να μας πάρει τη γη μας; Και πώς επελέγη ο χώρος;»

Σε σχέση με την εκμετάλλευση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο ο κ. Πελετίδης είπε: «Έχουμε κάκιστη εμπειρία, παλιότερα, από τη Θάσο. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική και πέραν των περιβαλλοντικών όρων και της σεισμικότητας της περιοχής, το θέμα είναι πώς οι εταιρείες θα καταγράψουν κέρδη; Δηλαδή, έχουμε μια γη, στην οποία θα έρθει ο κολοσσός και θα μας τα πάρει όλα χωρίς να μάς ρωτήσουν, χωρίς μελέτη, παρά μόνο οι δουλειές τους για να έχουν γεμάτους τους λογαριασμούς τους».

Διαβάστε επίσης