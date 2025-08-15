Μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το 112 μετά τις δηλώσεις Πελετίδη
Μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το 112 μετά τις δηλώσεις του δημάρχου Πατρέων, για ανεπαρκή εφαρμογή του
Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος έκτακτης ειδοποίησης 112.
Ο Κώστας Πελετίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι η εφαρμογή του συστήματος είναι ανεπαρκής και ότι όσοι χρησιμοποιούν το 112 δεν λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος: «Ο υπουργός κάνει τη δουλειά του προσπαθώντας να αποφύγει τις ευθύνες που έχει. Μιλάμε για αυτούς που χρησιμοποιούν το 112. Εκφυλίζουν το 112. Ποιος φεύγει; Μένουν πίσω γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη. Πρέπει να παρουσιάσουμε τα μέτρα μας ώστε το 112 να έχει αποτέλεσμα».