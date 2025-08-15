Μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το 112 μετά τις δηλώσεις Πελετίδη

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος έκτακτης ειδοποίησης 112.

Ο Κώστας Πελετίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι η εφαρμογή του συστήματος είναι ανεπαρκής και ότι όσοι χρησιμοποιούν το 112 δεν λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος: «Ο υπουργός κάνει τη δουλειά του προσπαθώντας να αποφύγει τις ευθύνες που έχει. Μιλάμε για αυτούς που χρησιμοποιούν το 112. Εκφυλίζουν το 112. Ποιος φεύγει; Μένουν πίσω γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη. Πρέπει να παρουσιάσουμε τα μέτρα μας ώστε το 112 να έχει αποτέλεσμα».