Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

Δριμεία επίθεση από τον Δήμαρχο Πατρέων κατά του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη

Newsbomb

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσα σε λίγες ώρες απάντησε ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου που χαρακτήρισε επικίνδυνα τα όσα είπε ο Δήμαρχος για το «112».

Ο κ. Πελετίδης με δήλωσή του δίνει απαντήσεις για όσα έγιναν κατά τις κρίσιμες ώρες αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Αναλυτικά αναφέρει η δήλωση:

Είναι ντροπή να βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα “καπνίζουν” και ο λαός ακόμα μάχεται για να σώσει ότι μπορεί και να καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πατρέων ότι δεν έσβησε τη φωτιά, αποκαλύπτοντας τελικά τη γύμνια της κυβέρνησης στην αντιμετώπισή της.

Αντί λοιπόν να απολογούνται για την έλλειψη σχεδιασμού και την ανεπάρκεια μέσων, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και προσπαθούν, κατά την πάγια τακτική τους, να μεταθέσουν αλλού την ευθύνη.
Ενημερώνουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση του ότι η πυρκαγιά έκαιγε όντως στον αστικό ιστό της πόλης, αφού η Θεοφράστου και η Κορυδαλλέως δεν είναι σε κάποιο χωριό, αλλά μέσα στην πόλη, όπως τα Μποζαΐτικα και η Αρόη.
Οι εργαζόμενοι της Ξερόλακκας, οι οδηγοί και οι χειριστές του Δήμου, έδωσαν γενναία και αποτελεσματική μάχη, μέσα στο ΧΥΤΑ και διέσωσαν τη λειτουργία του και την πόλη μας, μόνοι τους.

Τα ίδια και στη ΒΙΠΕ. Ήσασταν απόντες. Καλούσαμε από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς για ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων τα οποία ήταν ανύπαρκτα, και όταν οι φλόγες πλησίαζαν το βενζινάδικο που βρίσκεται εκεί, όλοι περιμέναμε απλά να βρέξει…
Μπορεί να μας πει ο Υπουργός γιατί άφηναν τους εργαζόμενους να δουλεύουν την ώρα που η φωτιά απειλούσε την Βιομηχανική Περιοχή και τα σπίτια τους καίγονταν;

Ο Δήμος Πατρέων ανταποκρίθηκε σε κάθε κάλεσμα του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Αυτοτελούς γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Τα μηχανήματα έργου βρέθηκαν σε κάθε σημείο της πόλης που τους ζητήθηκε, μαζί με υδροφόρες της ΔΕΥΑΠ και μισθωμένα μηχανήματα για να συνδράμουν, και πολλές φορές απλός κόσμος μαζί με τα μηχανήματα του Δήμου κατάφεραν να σταματήσουν τα χειρότερα. Λεωφορεία του Δήμου μετέφεραν τον κόσμο από τις περιοχές εκκένωσης και η δομή του Δήμου φιλοξενεί δημότες που δεν έχουν που να πάνε.
Όσο για τις εκκενώσεις, δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του 112. Η Πυροσβεστική, που είχε και την ευθύνη του σχεδιασμού, ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου όταν είχε αποφασίσει ήδη την εκκένωση. Όμως το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά την σώζει ο ίδιος.

Με την ανεπάρκεια της η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος θέλει την προστασία του λαού και όχι της κυβέρνησης.

Επικίνδυνη είναι η τακτική σας που έχει κάνει σημαία το «τρέξτε να φύγετε» σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι το βίος τους να χάνεται.
Επικίνδυνη είναι η πολιτική της κυβέρνησής σας κ. Κεφαλογιάννη που την έζησε ο λαός της Πάτρας και όλης της χώρας. Όπως την έζησε και λίγο καιρό πριν όταν για τρίτη φορά έπιανε φωτιά ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Πάτρας.

Αυτή η πολιτική είναι που αφήνει τα πυροσβεστικά με τρύπιες μάνικες όπως στο Πλατάνι και τους πυροσβέστες να σβήνουν με τις υδροφόρες του Δήμου. Και είναι βέβαιο πως για όλα αυτά δεν ευθύνονται οι πυροσβέστες και οι πιλότοι των πυροσβεστικών που υπερβάλλουν εαυτούς, κοιμούνται στην άσφαλτο και πηγαίνουν στη μάχη χωρίς όπλα.

Η πολιτική σας επιλογή είναι να σώζετε τον πλούτο και όσους τον κατέχουν. Αυτή είναι που καίει παντού το λαό.
Τι άλλο να πούμε… τα έγραψε και ο Λουντέμης «υπάρχουν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, αφού δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα έλεγαν».

ΥΓ. Το ποιος ήταν κατώτερος των περιστάσεων το έχει κρίνει ήδη ο πατραϊκός λαός.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:20ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος στην Αλάσκα: Λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου, τόνισε το Κρεμλίνο

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η ιστορική εκκλησία των Μοιραιίκων κάηκε προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου - «Χάσαμε την ψυχή του χωριού», λένε κάτοικοι στο Newsbomb

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν η σύνοδος στην Αλάσκα πάει καλά θα καλέσω τον Ζελένσκι για δεύτερη συνάντηση»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα καταλήξει σε συμφωνία ο Πούτιν - Στο νου του Αμερικανού προέδρου η τριμερής με Ζελένσκι

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τέσσερις νεκροί από εκρήξεις στην Ιντλίμπ - Δείτε βίντεο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τι πραγματικά θέλει να κερδίσει ο Πούτιν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικά τέλος ο Έρικ Λαμέλα από την Ένωση

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες νεκροί από κατολισθήσεις στο Κασμίρ - Τουλάχιστον 35 τραυματίες

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματισμός γυναίκας στον καταρράκτη Νεγάδων στα Ιωάννινα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ταΐβάν: Η στιγμή που φτερό αεροπλάνου χτυπάει στο διάδρομο - Προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια τυφώνα - Δείτε βίντεο

17:03ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά υπό πίεση: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δοκιμάζει τα όρια της δικαιοδοσίας του

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για τη φωτιά στη Λαυρεωτική - Έλεγχος σε 104 κτίρια

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική πρόβλεψη σεισμολόγων: Έρχεται ο «μεγάλος σεισμός» - Πού θα χτυπήσουν 8 Ρίχτερ

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν η σύνοδος στην Αλάσκα πάει καλά θα καλέσω τον Ζελένσκι για δεύτερη συνάντηση»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινα τρεις και κοιμόμουν μετά από 3 μέρες»: Τι λέει ο TikToker-αστυνομικός που βρέθηκε με 153 γραμμάρια κοκαΐνη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:17LIFESTYLE

Εξερράγη ο Γιώργος Μαζωνάκης: Διέκοψε συναυλία στην Κύπρο - «Να σας πω ρε ξεφτίλες»

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η ιστορική εκκλησία των Μοιραιίκων κάηκε προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου - «Χάσαμε την ψυχή του χωριού», λένε κάτοικοι στο Newsbomb

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει να την εκδώσετε

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Από βλάβη στη ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε η φωτιά στο Γηροκομείο

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιερά Σινδόνη: Ανατροπή που ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού - Εντοπίστηκε το αίμα του Ιησού;

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τι πραγματικά θέλει να κερδίσει ο Πούτιν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ