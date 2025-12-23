Ωρωπός: Κονδύλι 1,8 εκατ. ευρώ για βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων με απόφαση Ζαχαράκη

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 έργο που αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση Δημοτικών αθλητικών χώρων του Δήμου Ωρωπού, συνολικού προϋπολογισμού 1.857.791,56 ευρώ.

Συγκεκριμένα, εντάσσεται το έργο «Βελτίωση – Αναβάθμιση αθλητικών χώρων του Δήμου Ωρωπού», το οποίο αφορά την προμήθεια υλικών με σκοπό τον εξωραϊσμό δημοτικών αθλητικών χώρων του Δήμου.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι «η άθληση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα, στάση ζωής και κυρίως επένδυση στη συνοχή της κοινωνίας. Είναι ο χώρος, όπου οι νέοι μας μαθαίνουν να συνεργάζονται, να θέτουν στόχους και να πιστεύουν στις δυνάμεις τους.

Ο Δήμος Ωρωπού περνά σε μια νέα εποχή στον τομέα των αθλητικών υποδομών, καθώς εντάσσουμε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση και την ουσιαστική αναβάθμιση των δημοτικών αθλητικών χώρων, με παρεμβάσεις που δημιουργούν ασφάλεια και κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των παιδιών, των αθλητών, των συλλόγων και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.

Διαμορφώνουμε χώρους που εμπνέουν συμμετοχή, άσκηση, υγιή τρόπο ζωής και στηρίζουμε έμπρακτα τον μαζικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό, με έμφαση στην περιφέρεια και στους δήμους. Θέλουμε ανοιχτές, σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις, με τον Ωρωπό να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Με σχέδιο, συνέπεια και πίστη στα οφέλη του αθλητισμού, επενδύουμε στους νέους και στο μέλλον των τοπικών μας κοινωνιών».

Το έργο, προβλέπει την εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδα του Δήμου, την αναβάθμιση υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ και τένις (ακρυλικών δαπέδων και ταρτάν) και την προμήθεια 8 σετ υπαίθριων οργάνων γυμναστικής καθώς και την προμήθεια λοιπού αθλητικού εξοπλισμού, όπως εστίες ποδοσφαίρου και πάγκους αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπως προβολείς τεχνολογίας LED καθώς και παρεμβάσεις για την επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων κ.ά.

Οι παρεμβάσεις αφορούν 3 γήπεδα ποδοσφαίρου 11×11, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5, 4 γήπεδα μπάσκετ, 2 τένις και 8 διαμορφωμένους χώρους άθλησης.

Αναλυτικά, προβλέπεται:

– Για το ποδοσφαιρικό γήπεδο Καλάμου, προμήθεια εξοπλισμού, τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, παρεμβάσεις για την επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση νέων προβολέων.

– Για το ποδοσφαιρικό γήπεδο Καπανδριτίου, προμήθεια εξοπλισμού, τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, παρεμβάσεις για την επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση νέων προβολέων.

– Για το γήπεδο 5×5 Μαρκόπουλου, προμήθεια εξοπλισμού, εργασίες επιστρώσεων τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού.

– Για το γήπεδο Αυλώνα, τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στίβου τύπου ταρτάν.

– Για το γήπεδο Ωρωπού, τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στίβου τύπου ταρτάν.

– Για το γήπεδο μπάσκετ Πολυδενδρίου, τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια προβολέων.

– Για το γήπεδο μπάσκετ Καλάμου, τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια προβολέων.

– Για το γήπεδο μπάσκετ Μαρκοπούλου, τοποθέτηση δαπέδου.

– Για το γήπεδο μπάσκετ Αγίου Φανουρίου, τοποθέτηση δαπέδου.

– Για το γήπεδο τένις Σκάλας Ωρωπού, τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια προβολέων.

– Για το γήπεδο τένις Καπανδριτίου, τοποθέτηση δαπέδου.

– Σε χώρους άθλησης του Δήμου Ωρωπού, προμήθεια εξοπλισμού (8 σετ οργάνων γυμναστικής) και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα.