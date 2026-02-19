ΠΑΟΚ – Θέλτα: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας για τα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κι η Θέλτα ήταν έτοιμη να φύγει με «διπλό» πρόκρισης από την Τούμπα, ωστόσο το γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες του «Δικεφάλου του Βορρά» για πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ, «λαβωμένος» από τα πολλά προβλήματα τραυματισμών και χωρίς τον τιμωρημένο Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο, πάλεψε απέναντι στη Θέλτα, όμως πλήρωσε το κακό του πρώτο ημίχρονο και τις υποδειγματικές αντεπιθέσεις των Ισπανών.

Δείτε τα highlights του ΠΑΟΚ - Θέλτα

Διαβάστε επίσης