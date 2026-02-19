Κλήρωση Τζόκερ 19/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.800.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/2) η κλήρωση 3030 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 18, 24, 28, 39, 40 και Τζόκερ το 13.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
