Η Βρετανία απαγορεύει στις ΗΠΑ τη χρήση των βάσεων για πλήγματα κατά του Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

Μια πρωτοφανής διπλωματική κρίση, που απειλεί να τινάξει στον αέρα την «ειδική σχέση» ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας, βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με βρετανικά μέσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times, που επικαλείται αποκλειστικές πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την υποστήριξή του στη συμφωνία για την παράδοση των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, χρησιμοποιώντας την ως «μοχλό πίεσης» για να κάμψει τις αντιρρήσεις του Λονδίνου σχετικά με τη χρήση βρετανικού εδάφους για στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Το «όχι» του Λονδίνου και ο φόβος του Διεθνούς Δικαίου

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αρνείται μέχρι στιγμής να δώσει το «πράσινο φως». Η αιτία; Ο φόβος για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Όπως εξηγούν οι Times, οι βρετανικές αρχές ανησυχούν ότι η χώρα θα θεωρηθεί συνυπεύθυνη για μια «διεθνώς παράνομη πράξη», καθώς το δίκαιο δεν διαχωρίζει αυτόν που επιτίθεται από αυτόν που παρέχει υποστήριξη, εφόσον ο τελευταίος έχει γνώση των περιστάσεων.

Το ζήτημα έχει βαθιές ρίζες. Ήδη από το 2021, ο νυν υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, είχε ζητήσει διευκρινίσεις για τους κανόνες χρήσης των βάσεων. Η πάγια θέση του Λονδίνου, όπως διαμορφώθηκε μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, είναι ότι η χρήση βίας επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις αυτοάμυνας απέναντι σε μια πραγματική ή επικείμενη επίθεση.

Το τελεσίγραφο Τραμπ και τα «καρφιά» για τη Woke ατζέντα

Η κρίση κορυφώθηκε την Τρίτη το βράδυ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Τραμπ με τον Στάρμερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε το ζήτημα του τελεσιγράφου προς το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα και, μόλις την επόμενη ημέρα, εξαπέλυσε την επίθεσή του κατά της συμφωνίας για τα νησιά Τσάγκος.

Μέσω του Truth Social, ο Τραμπ ήταν ωμός: «Αν το Ιράν αποφασίσει να μη συνάψει συμφωνία, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το Ντιέγκο Γκαρσία και το Fairford για να εξαλείψουμε μια πιθανή επίθεση από ένα ασταθές καθεστώς. Μια επίθεση που θα μπορούσε να πλήξει και το Ηνωμένο Βασίλειο». Δεν παρέλειψε μάλιστα να επιτεθεί στην ιδεολογία της βρετανικής κυβέρνησης, καλώντας τους να παραμείνουν ισχυροί απέναντι στον «Woke-ισμό».

Σε αυτή την εικόνα που παρέχει η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, αεροπόροι που έχουν τοποθετηθεί στην 509η Πτέρυγα Βομβαρδιστικών συγκεντρώνονται κοντά σε ένα B-2 Spirit για να υποδεχθούν τα μέλη του πληρώματος στην Αεροπορική Βάση Whiteman, στο Μιζούρι, στις 9 Μαΐου 2025, κατά την επιστροφή τους από την αποστολή τους στο Ντιέγκο Γκαρσία. U.S. Air Force

Το ρεπορτάζ των Times, που υπογράφουν οι Oliver Wright, George Grylls και Geraldine Scott, αποκαλύπτει ότι ο Λευκός Οίκος επεξεργάζεται ήδη λεπτομερή στρατιωτικά σχέδια για μια σαρωτική επίθεση κατά της Τεχεράνης. Στην καρδιά αυτών των σχεδίων βρίσκονται δύο στρατηγικά σημεία υπό βρετανική κυριαρχία:

Η αεροπορική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Η βάση RAF Fairford στο Gloucestershire, η οποία αποτελεί την «έδρα» του αμερικανικού στόλου βαρέων βομβαρδιστικών στην Ευρώπη.

Αυτή η εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δείχνει μια αεροφωτογραφία του Ντιέγκο Γκαρσία. (Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μέσω AP, Αρχείο) US Navy

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν αυτές τις βάσεις εδώ και δεκαετίες, οι υφιστάμενες συμφωνίες ορίζουν ρητά ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση πρέπει να έχει τη συγκατάθεση της βρετανικής κυβέρνησης.

Στον «αέρα» η συμφωνία των 35 δισ. λιρών

Η άρνηση του Τραμπ φέρνει σε δεινή θέση τον Στάρμερ. Η παράδοση των Τσάγκος στον Μαυρίκιο αναμένεται να κοστίσει στους Βρετανούς φορολογούμενους 35 δισεκατομμύρια λίρες. Αν και η υπουργός Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς δήλωσε δημόσια ότι η προτεραιότητα είναι η εθνική ασφάλεια και η συμφωνία θα προχωρήσει, οι πληροφορίες των Times από το παρασκήνιο είναι αποκαρδιωτικές.

Ανώτεροι αξιωματούχοι φέρονται να ομολογούν κεκλεισμένων των θυρών ότι η κατάσταση είναι «ζοφερή» και πως η συμφωνία είναι πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθεί χωρίς την αμερικανική έγκριση.

