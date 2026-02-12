ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 2,5% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο

Παραμένει το πρόβλημα του πληθωρισμού στα τρόφιμα και τα είδη ανάγκης

Αύξηση κατά 2,5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο εφέτος, από 2,6% τον περασμένο Δεκέμβριο και έναντι αύξησης 2,7% τον Ιανουάριο 2025. Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα, λόγω των αλλαγών στον γενικό δείκτη από τον Ιανουάριο, όπως με την εισαγωγή των τυχερών παιχνιδιών, ή με τις άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά.

Το πρόβλημα με τον πληθωρισμό παραμένει στα τρόφιμα και είδη διατροφής, ο δείκτης των οποίων σημείωσε αύξηση 4,5%.

Ενδεικτικά, μέσα σε ένα έτος καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε:

  • Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (3,3%),
  • Μοσχάρι (25,4%),
  • Χοιρινό (4,8%),
  • Αρνί και κατσίκι (8,5%),
  • Πουλερικά (3,5%),
  • Ψάρια και θαλασσινά- γενικά (4,1%),
  • Γαλακτοκομικά και αυγά (4,7%),
  • Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (9,8%),
  • Φρούτα (11,8%),
  • Λαχανικά (3,1%),
  • Γλυκά κουταλιού- μαρμελάδες- μέλι (3,5%),
  • Σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας (20,3%),
  • Προϊόντα ζαχαροπλαστικής (6,3%) και
  • Καφέ (17,7%).

Επίσης, σε:

  • Ένδυση και υπόδηση (8%),
  • Ενοίκια κατοικιών (8,7%),
  • Ηλεκτρισμό (2,4%),
  • Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (15,9%),
  • Πακέτο διακοπών (7,1%),
  • Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία (7,5%),
  • Ασφάλιστρα υγείας (7%),
  • Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (6,6%) και '
  • Αλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά (4,6%).
  • Στον αντίποδα, σημαντικές μειώσεις τιμών σημειώθηκαν σε: Φυσικό αέριο (25,8%) και Πετρέλαιο θέρμανσης (9,5%).

Μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε:

  • Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (1%),
  • Πουλερικά (1,6%),
  • Ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα (4,5%),
  • Τυριά (1,5%),
  • Βρώσιμα έλαια (1,6%),
  • Λαχανικά (8,2%),
  • Σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας (6,2%),
  • Λοιπά τρόφιμα (2,1%).

Επίσης, αυξήσεις τιμών υπήρξαν σε:

  • Ύδρευση (9,3%),
  • Δημοτικά τέλη (2,2%),
  • Αποχέτευση (9,3%),
  • Ασφάλιστρα υγείας (7%) και
  • Ενοίκια κατοικιών (0,9%).

Ενώ, μειώσεις τιμών σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, σε:

  • Αρνί και κατσίκι (2,3%),
  • Γιαούρτι (2,3%),
  • Καφέ (1,8%),
  • Ηλεκτρισμό (2,6%),
  • Φυσικό αέριο (6,6%),
  • Πετρέλαιο θέρμανσης (1,2%),
  • Καύσιμα (1,4%),
  • Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (4,5%) και
  • Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία (6,1%).

Από πού προήλθε η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

  • 4,5% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), γλυκά κουταλιού- μαρμελάδες- μέλι, σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: αλλαντικά, ελαιόλαδο, αλάτι- σάλτσες- καρυκεύματα.
  • 2% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
  • 8% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
  • 2,1% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.
  • 0,4% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.
  • 0,9% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.
  • 2% στην ομάδα «Αναψυχή- Αθλητισμός και Πολιτισμός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.
  • 2,8% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • 6,8% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.
  • 1,5% στην ομάδα «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

  • 0,5% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.
  • 1,6% στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
  • 0,7% στην ομάδα «Προσωπική φροντίδα- Κοινωνική προστασία- 'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,8% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός εφεξής θα έχει ως βάση το 2025 και τον Ιανουάριο παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε τον Ιανουάριο πέρυσι. Ενώ, μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου παρουσίασε μείωση 0,7%, έναντι μείωσης επίσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

