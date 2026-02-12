Συντάξεις: Πώς να την αυξήσετε έως και 60%

Ορθή αναλογία μεταξύ εισφορών και τελικής παροχής θεωρείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύνταξη που προσεγγίζει ή υπερβαίνει το 60% του συντάξιμου μισθού.

Ωστόσο, αρκετοί είναι οι ασφαλισμένοι που καταλήγουν με συντάξεις κάτω από αυτό το όριο και αναγκάζονται να περιμένουν χρόνια για να καλύψουν τη διαφορά. Υπάρχουν, όμως, πέντε τρόποι για να αυξήσετε το ποσοστό της σύνταξης.

Τα πέντε «κλειδιά»

1. Έτη ασφάλισης και ποσοστά αναπλήρωσης

Καθοριστικό ρόλο στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης παίζουν τα χρόνια ασφάλισης. Τα ιδανικά έτη για πλήρη ανταποδοτικότητα κυμαίνονται από 36 έως 40, καθώς κάθε επιπλέον έτος προσθέτει 2,55% στον συντελεστή.

Παραδείγματα:

36 έτη → συντελεστής 39,81%

40 έτη → συντελεστής 50%

2. Ύψος εθνικής σύνταξης

Η εθνική σύνταξη εξαρτάται από τα έτη ασφάλισης και τη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα.

Πλήρες ποσό για το 2026:

446,87 ευρώ για 20 έτη και άνω

402 ευρώ για 15 έτη

Για κάθε έτος κάτω από τα 40 χρόνια διαμονής, η σύνταξη μειώνεται κατά 1/40 ανά έτος.

3. Πλήρης ή μειωμένη σύνταξη

Η επιλογή μεταξύ πλήρους και μειωμένης σύνταξης επηρεάζει άμεσα το τελικό ποσό:

Στη μειωμένη σύνταξη, η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 30%.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται επίσης μειωμένη, οδηγώντας σε πιθανή σύνταξη κάτω από το 60% του μισθού.

Η επιλογή πλήρους σύνταξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για όσους στοχεύουν σε υψηλότερο ποσοστό.

4. Εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης

Η εξαγορά χρόνου ασφάλισης επιτρέπει την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης και την ενίσχυση της σύνταξης. Η διαδικασία εξαγοράς προσφέρει άμεσο όφελος στον τελικό υπολογισμό της σύνταξης.

5. Αποδοχές από την εργασία

Το ύψος του συντάξιμου μισθού και τα χρόνια ασφάλισης καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την τελική σύνταξη. Ιδανικός συντάξιμος μισθός για 40 έτη ασφάλισης: 1.500–1.800 ευρώ

Παραδείγματα:

Μισθός 1.500 €, 40 έτη → σύνταξη 1.196,87 € (79,8%)

Μισθός 1.800 €, 40 έτη → σύνταξη 1.346,87 € (74,8%)

Σημειώνεται ωστόσο, ότι ακόμα και με υψηλό μισθό, χωρίς τον συνδυασμό και άλλων παραμέτρων η σύνταξη μπορεί να παραμείνει κάτω από το 60%. Επομένως, οι ασφαλισμένοι καλούνται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και στα υπόλοιπα, προκειμένου να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή σύνταξη και την πλήρη αξιοποίηση των εισφορών τους.

