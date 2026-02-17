«Ποιος οδηγεί απόψε;» – Κοινωνικό σποτ από τον δήμο Αλίμου

Την παραγωγή οπτικών κοινωνικών μηνυμάτων αποφάσισε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, με πρώτο ένα «τρομακτικό» σποτ, με τίτλο «Ποιος οδηγεί απόψε;», και με σκοπό να επισημάνει πως όποιος καταναλώνει αλκοόλ δεν πρέπει να πιάνει τιμόνι. Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κατανάλωση αλκοόλ ευθύνεται για το 25% των θανάτων από τροχαία στην Ε.Ε.

«Μια μόνο εκστρατεία δεν διορθώνει αυτό το δραματικό πρόβλημα», σχολιάζει ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, αναφερόμενος στους θανάτους και τους τραυματισμούς από ανεύθυνη οδήγηση και χρήση αλκοόλ.

«Ο Άλιμος, στον οποίο ανήκει ένα μεγάλο κομμάτι της Λ. Ποσειδώνος, αισθάνεται την ευθύνη να εκπέμψει τέτοιου είδους οπτικές προειδοποιήσεις. Το πρώτο μας σποτ βάζει το αλκοόλ στη θέση του οδηγού — αναδεικνύοντας τις ολέθριες συνέπειες. Έγινε εξ’ ολοκλήρου με AI και η παραγωγή τέτοιων κοινωνικών μηνυμάτων θα συνεχιστεί ολόκληρο το 2026, επειδή πιστεύουμε ότι έστω και μία ανθρώπινη ζωή να σωθεί, αξίζει ο κόπος μας. Ελπίζω το πρώτο μας σποτ, αλλά και όσα ακολουθήσουν, να βρουν τη θέση που τους αξίζει τόσο στα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας όσο και στα social media».